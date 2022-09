Điều tra nguyên nhân tài xế tử vong dưới nền nhà

Ngày 3/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân.

Người tử vong là ông Nguyễn Thanh D. (56 tuổi, thường trú ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, sau nhiều lần gọi điện cho ông D. không được, khoảng 21h ngày 2/9, người thân tới căn nhà trong hẻm số 97, đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TP Dĩ An để tìm ông D.

Khi đó, căn nhà khóa trong. Người thân gọi nhiều lần nhưng không thấy ông D. ra mở.

Thi thể ông D. được chuyển về nhà xác.

Nghi có chuyện nên người dân trong hẻm đã đập bể lớp cửa kính. Nhìn vào bên trong, họ thấy ông D. nằm chết dưới nền nhà, bên cạnh chiếc võng, thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Người dân cho biết ông D. sống một mình tại căn nhà này. Thường ngày, ông cũng cho các cô giáo thuê lại theo giờ để dạy thêm. Nhưng đang trong dịp lễ nên các lớp nghỉ học.

Người thân ông D. cho hay ông làm nghề tài xế, hôm thứ tư vẫn còn chạy xe, tới thứ 5 không thấy ông đi làm nên một người em tới tìm. Người này gõ cửa nhiều lần không được nên bỏ về, tới tối thứ sáu thì phát hiện vụ việc.

Hơn 1h ngày 3/9, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi.