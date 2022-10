Điều tra nguồn gốc những khẩu súng trong vụ bắn nhau ở Phú Quốc

Một trong 2 khẩu súng liên quan vụ bắn nhau tại Bến Tràm (Phú Quốc) bị nghi có tính năng quân dụng, đang được cơ quan chức năng giám định.

Chiều 29/10, các lực lượng của Công an tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc tiếp tục truy tìm nghi can trong vụ nổ súng khiến 2 người chết tại Bến Tràm, xã Cửa Dương. An ninh càng siết chặt hơn khi có nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cảng Bãi Vòng.

Theo quan sát của Zing, những hành khách xuống tàu cao tốc để rời Phú Quốc đều được lực lượng biên phòng kiểm tra giấy tờ tùy thân. Nhiều cảnh sát cơ động đi cùng biên phòng để kịp thời xử lý nếu có người tình nghi.

An ninh siết chặt tại bến tàu cao tốc Phú Quốc vào trưa 29/10. Ảnh: Tuấn Anh.

Trao đổi với Zing, đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan điều tra chưa bắt thêm nghi can nào. 29 người liên quan đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Nói về việc thời gian gần đây Công an Kiên Giang phát hiện hàng trăm khẩu súng trong một chuyên án và mới đây lại xảy ra vụ nổ súng tại Phú Quốc, lãnh đạo công an tỉnh này khẳng định đơn vị đang tăng cường điều tra, kiểm soát các đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển hàng nóng đến địa phương này.

Theo đại tá Cung, súng thường được các đối tượng từ biên giới giáp Tây Ninh đưa về.

Đối với 2 khẩu súng thu được khi khám xét nơi ở của các nghi can tại Phú Quốc, cơ quan điều tra nghi một khẩu có tính năng quân dụng, đang được cơ quan chức năng giám định. Ngoài 2 khẩu súng, cảnh sát cũng thu giữ 19 viên đạn.

Trưa 27/10, hơn 50 người do Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh) cầm đầu đã đi 8 ôtô đến tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, nhiều đàn em của Lương cũng có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau.

Tang vật của một vụ án đang được Công an Kiên Giang điều tra. Ảnh: Văn Vũ.

Tại Bến Tràm, nhóm của Lương cãi nhau về chuyện đất đai với nhóm của Khúc Văn Đoài ((39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương). Nhóm của Hai Lượng có một số người sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của Đoài làm 2 người chết tại chỗ là Phan Trọng Hải (24 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm).

Bốn người trúng đạn bị thương lúc đó là Lê Hữu Nghĩa (26 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Liên quan đến “hàng nóng” tại Kiên Giang, trung tuần tháng 10 vừa qua, cơ quan điều tra tạm giữ Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ TP.HCM) với 3 đồng phạm để điều tra hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ. Những người này liên quan đến chuyên án Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn tại Kiên Giang do Dương Minh Tuấn (30 tuổi) cầm đầu.

Tuấn khai nhận đặt mua các loại súng và công cụ hỗ trợ của vợ chồng Cao Văn Hoài (27 tuổi, ngụ Rạch Giá) và Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, ngụ huyện An Minh).

Với ý muốn cải tạo súng có độ sát thương và chính xác cao, bán được nhiều tiền, nên Tuấn thuê một bị can cắt, tiện các linh kiện, thiết bị để thay đổi nòng, cò, kim hỏa, ốp tay súng... Sau khi cải tạo súng thành công, Tuấn bán lại cho nhiều người tại TP Rạch Giá, Phú Quốc, huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên.

Vũ Thị Diệp. Ảnh: Văn Vũ.

Khám xét nơi ở của Tuấn với hơn 10 đồng phạm, cảnh sát thu giữ 84 khẩu súng, hơn 300 viên đạn các loại cùng nhiều thiết bị để cải tạo súng. Qua giám định, 11 khẩu súng quân dụng, 14 khẩu là công cụ hỗ trợ.

Từ lời khai của những người đang bị tạm giam, cơ quan điều tra phát hiện Vũ Thị Diệp liên quan nhiều giao dịch mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với Cao Văn Hoài và 3 đàn em tại TP.HCM.

Khám xét các kho hàng liên quan đến Diệp, cảnh sát thu giữ 229 khẩu súng (134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi, 64 khẩu súng rulo, 31 khẩu súng lục bắn đạn cao su và hơi cay các loại).

Năm 2019, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long bị TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) xử phạt 3 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Khi đó, Diệp được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 3 tuổi.

Trong thời gian này, Diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng quen biết tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam. Ngoài việc phân ra giao cho các đại lý, Diệp và đồng bọn rao bán súng trên mạng xã hội, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.