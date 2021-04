Điều tra nguồn gốc 5 xe sang được làm giả giấy giờ

Ngoài chiếc Mercedes E300, công an phát hiện nhiều xe sang được làm giả giấy tờ gồm BMW X5, Mercedes CLA45, Mercedes C200 và Toyota Camry.

Ngày 23/4, chỉ huy Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao cho Công an TP Vinh (Nghệ An) tang vật, bị can trong vụ làm giả giấy tờ ôtô liên quan vụ 2 xe Mercedes E300 mang cùng biển số

Theo kết quả điều tra, chiếc Mercedes E300 dùng biển số giả là tài sản thế chấp của một doanh nghiệp ở Phú Thọ. Công ty này vi phạm hợp đồng nên đã bị cưỡng chế, kê biên.

Sau đó, Nguyễn Đình Minh Lãm (30 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đã môi giới cho Nguyễn Đình Bảo (37 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) mua lại ôtô không có giấy tờ này với giá 520 triệu đồng.

Hồi cuối tháng 2, chủ xe Mercedes mang biển kiểm soát 30E-488.16 phát hiện Nguyễn Đình Bảo lái ôtô cùng chủng loại, cùng biển số trên đường Tố Hữu. Điều tra theo tin báo của người này, cảnh sát phát hiện Trần Huỳnh Đức (26 tuổi, ở Nam Đàn, Nghệ An) Nguyễn Hữu Chiến (38 tuổi, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (37 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) bán giấy tờ ôtô giả.

Hai xe Mercedes cùng biển số "chạm mặt" nhau trên đường Tố Hữu. Ảnh: Q.T.

Tại nhà Hiên, công an thu giữ nhiều máy móc, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe. Quá điều điều tra mở rộng đường dây này, công an tạm giữ 4 ôtô không có giấy tờ.

Trong số này có xe BMW X5 màu đen, biển số 30A-656.80 được Nguyễn Đình Minh Lãm mua của một người tên Dũng tại Thanh Hóa với giá 290 triệu đồng. Công an xác định chiếc xe này do một đại sứ quán đứng tên đăng ký.

Một chiếc xe khác đang bị công an tạm giữ mang nhãn hiệu Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, biển số 30G-373.18. Lãm khai mua của một người ở Hà Nội với giá 469 triệu đồng. Sau đó Lãm bán cho Bùi Anh Ngọc (sinh năm 1977, ở Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 492 triệu đồng cùng bộ giấy tờ giả. Qua xác minh, chiếc xe là tài sản thế chấp của ông NT.T. (sinh năm 1968, ở Tiền Giang) tại ngân hàng.

Bị can Nguyễn Đình Minh Lãm. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ ôtô Toyota Camry màu trắng không có giấy tờ, đeo biển kiểm soát giả. Chiếc xe này Lãm mua của một người tại Hà Nội với giá 372 triệu đồng. Sau đó, anh ta bán xe cùng bộ giấy tờ giả cho anh Lê Thanh Hải (quê Vĩnh Phúc) với giá 425 triệu đồng.

Công an đã làm việc và thu giữ chiếc xe này cùng bộ giấy tờ giả của anh Hải. Qua xác minh, chiếc xe là tài sản thế chấp của bà P.T.Đ. (trú tại quận 1, TP.HCM) tại ngân hàng.

Xe sang thứ tư là ôtô Mercedes C200 màu đỏ, biển số 30E-452.50, có đăng ký xe photo. Chiếc xe này Lãm mua của một người tên Hà ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng, rồi bán cho anh Bùi Anh Ngọc với giá 500 triệu đồng. Xe này là tài sản thế chấp của ông Nguyễn Thế Anh (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) tại ngân hàng.

Ngoài nhóm làm giả giấy tờ, công an đang xem xét trách nhiệm của người cố tình mua xe khi biết nguồn gốc không rõ ràng.