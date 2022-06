Điều tra giai đoạn 2 đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển vụ án cho Công an tỉnh Hưng Yên và công an một số tỉnh, thành phố có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn 2.

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hưng Yên về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó có 9 đối tượng là các đại lý cấp 2 bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Đỗ Ngọc Trường (SN 1995); Ngô Văn Tuân (SN 1988); Tạ Hoàng Khương (SN 1974); Nguyễn Văn Tuân (SN 1987); Phạm Quang Đại (SN 1989); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995); Cáp Tuấn Quang (SN 1988); Đỗ Bá Cường (SN 1989); Nguyễn Văn Sang (SN 1987). Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Theo Tài liệu điều tra, trong giai đoạn năm 2015-2017, các bị can trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2. Các đối tượng tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán Rik (tiền ảo) trên hệ thống cho nhiều tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch qua các đại lý này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định: RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... Hệ thống RikVip/Tip.Club tích hợp 54 hình thức game bài đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc trò chơi dân gian như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Sâm lốc, Bài cào, Liêng, Xóc đĩa, Chắn, Tiến lên miền Nam... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game RikVip/Tip.Club. Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã tổ chức, vận hành hệ thống này với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản, thu lời bất chính hơn 10.000 tỷ đồng . Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Khởi tố thêm 4 người trong vụ đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu Nhóm bị can là chủ các đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam tổ chức.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dieu-tra-giai-doan-2-duong-day-danh-bac-nghin-ty-cua-nguyen-van-duong-va-phan-sao-nam-i656371/