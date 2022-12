Điều tra đường dây cá độ bóng đá hơn 400 tỷ đồng

Nhóm này tham gia hoạt động trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỷ đồng trú tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 người và đang đấu tranh với 4 người còn lại trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỷ đồng .

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Yên, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Trần Minh Đạt (sinh năm 1985, trú tại xã An Mỹ, huyện Tuy An) cầm đầu.

Những người khác tham gia hoạt động trong đường dây đánh bạc này trú tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước.

Giữa tháng 11, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên quyết định thành lập chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên tỉnh này. Chuyên án đó có sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Ngày 25/12, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án phân công 4 tổ công tác tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và TP.HCM phối hợp với các lực lượng có liên quan đồng loạt tiến hành triệu tập 8 người để đấu tranh, làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Qua đấu tranh, nhóm này bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với số tiền giao dịch tháng 1-12 lên đến hơn 400 tỷ đồng .

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.