Điều tra đối tượng giả mạo văn bản cho trẻ nghỉ học

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khẳng định văn bản cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 18/5 đang lan truyền trên mạng là giả mạo.

Đầu giờ chiều nay, mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện văn bản số 332 ký ngày 14/5/2021 do Phòng GD&ĐT Dĩ An ban hành. Văn bản có nội dung căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố Dĩ An, nay phòng GD&ĐT Dĩ An yêu cầu các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ (công lập và tư thục) thực hiện nội dung sau: Ngày tổng kết năm học tại lớp bắt đầu từ 7h30 ngày 17/5/2021 (không tổ chức lễ tổng kết cấp trường); nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, học sinh (trẻ) bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/5/2021.

Nội dung văn bản giả mạo.

Nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT Dĩ An đã báo cáo vụ việc và yêu cầu công an vào cuộc điều tra, xử lý người làm giả văn bản này.

Lãnh đạo cho biết Phòng GD&ĐT Dĩ An đang chờ chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non nghỉ học. Riêng khối tiểu học và THCS (trừ lớp 9) sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày 17/5 để hoàn thành chương trình; trước 31/5 sẽ tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức gọn nhẹ, an toàn. Riêng lớp 9 ôn thi trực tiếp, kết hợp trực tuyến.

Trước đó, thành phố Thủ Dầu Một có công văn cho học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS (trừ lớp 9) nghỉ học từ hôm nay (14/5). UBND thành phố cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT thành phố chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các trường tổ chức ôn tập cho cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh lớp 10.