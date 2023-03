Điều tra dấu hiệu sai phạm về giao đất cho dự án Long Phước ở Đồng Nai

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra về việc giao đất cho Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát thực hiện dự án khu dân cư tại huyện Long Thành.

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát (Công ty An Hưng Phát) làm chủ đầu tư.

Đây là dự án có quy mô hơn 46 ha, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đầu tư xây dựng mới khu dân cư theo tiêu chuẩn đô thị loại IV với các loại hình nhà ở. Dự án khu dân cư này ở vị trí đắc địa ở huyện Long Thành, khi nằm gần khu vực đường kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành với quốc lộ 51, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cung cấp văn bản thủ tục pháp lý đất đai, xây dựng của dự án Khu dân cư Long Phước để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định pháp luật, xác minh trình tự thủ tục giao đất sử dụng cho Công ty An Hưng Phát.

Ngoài dự án trên, Công ty An Hưng Phát còn là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, TP Biên Hòa với quy mô 48 ha. Dự án này đã bị hộ dân có đất bị thu hồi khiếu nại. Sau 9 năm triển khai, đến nay hạ tầng kỹ của dự án chưa chưa hoàn chỉnh, khu nhà liền kề phục vụ tái định cư mới thực hiện rất ít nhưng chủ đầu tư đã bán khoảng 700 lô đất nền kinh doanh.