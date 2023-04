Điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan dự án khu dân cư Phú An

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư Phú An ở TP Biên Hòa.

Để phục vụ công tác xác minh làm rõ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng đối với dự án khu dân cư Phú An.

Theo tìm hiểu, dự án khu dân cư Phú An do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú An làm chủ đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 9/6/2008 tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (năm 2010 xã Tam Phước được sáp nhập về TP Biên Hòa, sau đó trở thành phường vào năm 2019).

Dự án có quy mô hơn 11,4 ha, với khoảng hơn 2.200 người, trong đó đất nhà ở liên kế và biệt thự song lập khoảng 6,8 ha.

Một góc dự án khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Ngoài điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan dự án khu dân cư Phú An, gần đây Công an tỉnh và Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, hàng loạt dự án xây dựng khu dân cư có dấu hiệu sai phạm, như Long Phước ở huyện Long Thành; Bình Đa, Phước Thái, Tam Phước tại thành phố Biên Hòa.

Riêng dự án khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân ở thành phố Biên Hòa, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ hành vi huy động vốn trái phép của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát.

Trong quá trình thanh tra, điều tra sai phạm tại một số dự án khu dân cư, ngành chức năng đã xác định nhiều cán bộ lãnh đạo 3 cấp là tỉnh, thành phố Biên Hòa và phường liên quan sai phạm và đang được các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trong xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng, quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai là tất cả phải được xử lý nghiêm minh, bảo đảm công bằng, minh bạch. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý sai phạm.