Điều thú vị về nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Rihanna được Forbes công nhận là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới vào năm 2021. Cô gần đây gây chú ý với phong cách thời trang độc đáo dù đang mang thai.

Theo SCMP, Rihanna là nghệ sĩ từng đoạt 9 giải Grammy trên tổng số 33 đề cử. Với nhiều bản hit ăn khách toàn cầu, nữ ca sĩ trở thành một trong những biểu tượng nhạc pop thành công nhất thế kỷ 21.

Sau thời gian có chỗ đứng trong lĩnh vực âm nhạc, Rihanna lấn sân sang kinh doanh và tiếp tục gặt hái thành công. Năm 2021, cô được Forbes công nhận là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Gần đây, ca sĩ tỷ phú công bố thông tin sắp sinh con. Theo People, Rihanna sắp kết hôn với bạn lâu năm là rapper A$AP Rocky.

Rihanna và bạn trai rapper A$AP Rocky trong một show thời trang. Ảnh: Getty.

Đi hát và thành công từ năm 16 tuổi

Trước khi trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu, Rihanna từng là học viên quân đội trong một chương trình quân sự ở Barbados - quê hương của nữ ca sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn của Daily Mail, giọng ca Love the Way You Lie cho biết quá trình được đào tạo trong quân đội giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc người mẫu sau này. "Việc đào tạo trong quân đội có ích cho việc đội sách lên đầu để đi catwalk", cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn của BBC, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Shontelle, đồng thời là trung sĩ trong đơn vị hoạt động của Rihanna trước đây, nói Rihanna có tinh thần thép. Cô và đồng đội từng chống đẩy trong thời gian tập luyện, nhất là khi họ xuất hiện muộn trên quảng trường diễu hành.

Sau khi tìm được đam mê trong lĩnh vực âm nhạc ở tuổi 15, cô bắt đầu được các hãng thu âm chú ý.

Năm 2003, sau buổi thử giọng cho nhà sản xuất thu âm Evan Rogers, Rihanna cho ra mắt bản demo vào năm 2004 và sau đó đến New York để gặp rapper Jay-Z - chủ tịch lúc bấy giờ của hãng thu âm Def Jam.

Theo Deadline, Jay-Z vừa gặp đã yêu thích phong cách và giọng hát của Rihanna. Nam rapper muốn ký hợp đồng đến nỗi cuộc họp giữa anh và nữ ca sĩ kéo dài tận ba giờ đồng hồ. Trong lúc anh thuyết phục cô, các luật sư xem xét hợp đồng để đảm bảo điều có lợi cho nữ ca sĩ.

Rihanna thành công trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, phim ảnh đến thời trang, kinh doanh. Ảnh: Complex.

Năm 16 tuổi, Rihanna ký hợp đồng với hãng Def Jam và liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Rihanna nổi tiếng toàn cầu với bản hit Umbrella. Thực tế ca khúc ban đầu không được viết cho nữ ca sĩ. Theo Vice, bản nhạc được viết cho Britney Spears nhưng thời điểm đó công chúa nhạc pop từ chối thể hiện.

Ca khúc tiếp theo được đưa cho Mary J. Blige. Song, công ty của nữ ca sĩ và nhạc sĩ không thỏa thuận được hợp đồng nên Umbrella cuối cùng thuộc về Rihanna.

Năm 2008, Umbrella trở thành bản hit và làm nên tên tuổi cho Rihanna. Sau này nhìn lại, khán giả và chuyên gia phải thừa nhận rằng không ai hợp với ca khúc hơn giọng ca và phong cách của Rihanna.

Một sự thật thú vị là ô dù hoàn toàn bị cấm trong các show diễn của Rihanna. Thành công của bản nhạc khiến người hâm mộ xem đây là "linh vật" của ngôi sao nhạc pop. Song, việc mang vật dụng cồng kềnh đến các buổi hòa nhạc khiến khán giả khó chịu, đôi lúc xảy ra tai nạn, ẩu đả không mong muốn. Cô ra lệnh cấm để đảm bảo an ninh cho các buổi diễn.

Rihanna còn là ngôi sao nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness. Một trong số những kỷ lục ấn tượng của nữ ca sĩ là nhiều năm liên tiếp giành được đĩa đơn quán quân tại Anh, nữ nghệ sĩ có nhiều đĩa đơn quán quân nhất tại Mỹ trong một năm và số đĩa đơn quán quân nhiều nhất tại Mỹ...

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Rihanna còn lấn sân sang diễn xuất. Cô xuất hiện cùng danh hài Andy Samberg trong hai MV của The Lonely Island là Shy Ronnie và Shy Ronnie 2: Ronnie and Clyde.

Siêu sao da màu cũng được biết đến qua các vai diễn trong phim điện ảnh Ocean's 8 và Home. Rihanna đồng thời là khách mời trong hai tập của series kinh dị Bates Motel. Cô gây ấn tượng với vai nhân vật xấu số Marion Crane.

Doanh nhân thành công chăm làm từ thiện

Sau khi lấn sân sang kinh doanh, Rihanna nhanh chóng được LVMH - một trong những tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, quản lý loạt thương hiệu xa xỉ - để mắt. Năm 2019, nữ ca sĩ vinh dự trở thành người phụ nữ đầu tiên tạo ra dòng thời trang riêng cho tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton.

Ngoài ra, Rihanna còn ăn nên làm ra với thương hiệu thời trang Fenty. Nữ ca sĩ hiện sở hữu 30% cổ phần (khoảng 270 triệu USD ) của Savage x Fenty. Thương hiệu nội y ra mắt năm 2018 với tư cách là liên doanh của tập đoàn TechStyle Fashion.

Sinh ra trong gia đình khuôn phép, Rihanna từ bé không được mẹ cho phép trang điểm. "Mẹ tôi là người khó tính. Tôi không thể trang điểm cho đến ngày đi hát", cô nói với InStyle.

Đến khi trưởng thành, cô quyết định biến đam mê trang điểm thành thương vụ kinh doanh. Năm 2017, Time đánh giá Fenty Beauty là một trong 25 thương hiệu tốt nhất thế giới. Năm 2020, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt dòng Fenty Skin và gặt hái thành công.

Thời trang khoe bụng bầu ấn tượng của Rihanna. Ảnh: People.

Trong khi doanh số mỹ phẩm toàn cầu bị chững lại do đại dịch, Fenty Beauty lại ngày càng ăn nên làm ra. Đến tháng 8/2021, cổ phiếu của công ty tăng gấp 7,5 lần những năm trước. Điều này giúp Fenty Beauty được định giá 2,8 tỷ USD .

Theo Forbes, Rihanna nâng mức sở hữu từ 15% lên đến 50% cổ phần của Fenty Beauty. Vì vậy, với 1,4 tỷ USD , cô chính thức trở thành tỷ phú USD. 10 năm đi hát của Rihanna không bằng 4 năm kinh doanh của nữ ca sĩ.

Thành công trong kinh doanh, Rihanna cho biết cô là người không bao giờ muốn bản thân chững lại. “Tôi chưa từng nghĩ mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, dù con số là bao nhiêu cũng không ngăn cản tôi tiếp tục làm việc”, Rihanna nói với New York Times.

Cô còn được biết đến là nghệ sĩ chăm làm từ thiện. Năm 2017, ngôi sao tỷ phú nhận giải thưởng Nhân đạo của năm tại Harvard do tận tụy và chăm làm từ thiện suốt thập kỷ qua.

Nữ ca sĩ còn thành lập nhiều tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm Quỹ Clara Lionel, vũ hội từ thiện hàng năm mang tên Diamond Ball. Gần đây, quỹ từ thiện của nữ ca sĩ quyên góp hơn 5 triệu USD cho nạn nhân ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo Billboard, những đóng góp của Rihanna giúp nữ diễn viên được đặt tên đường tại quê hương. Con phố Westbury New Road - nơi cô sinh ra và lớn lên - được đổi thành Rihanna Drive.

Hình ảnh giản dị làm từ thiện của Rihanna tại quê nhà. Ảnh: Clara Lionel Foundation.

Siêu sao cũng tham dự lễ đặt tên vào Ngày Độc lập của Barbados năm 2017. Cô đồng thời được đất nước vinh danh là anh hùng dân tộc năm 2021 do những đóng góp với quê hương.

Rihanna cũng là một trong những ngôi sao được đúc tượng sáp nhiều nhất trong giới nghệ sĩ. Tính đến năm 2013, Rihanna có 8 tượng sáp khác nhau được trưng bày trong các bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds trên khắp thế giới. Gần đây nhất, tượng sáp của cô - mất bốn tháng để tạo ra - được đặt tại Quảng trường Thời đại New York, Mỹ.