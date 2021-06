Điều thú vị về buổi hòa nhạc ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

Chương trình hòa nhạc trực tuyến “Chia sẻ để gần nhau hơn” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, với ý nghĩa và thông điệp tràn đầy cảm xúc.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và Việt Nam bước vào đợt tiêm chủng quy mô, mọi đóng góp cho công tác phòng chống dịch và Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đều rất quý giá. Đêm hòa nhạc giao hưởng quốc tế trực tuyến “Chia sẻ để gần nhau hơn” diễn ra vào 20h ngày 27/6 và được phát sóng trực tiếp trên VTV1,được tổ chức để kêu gọi ủng hộ quỹ, cũng như truyền đi thông điệp sống tích cực, kết nối mọi người.

Đêm nhạc trực tuyến kết nối nhiều quốc gia

Trong đại dịch, việc tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc theo hình thức phát trực tuyến trở nên phổ biến và thu hút lượng lớn khán giả, đặc biệt là từ các khu vực áp dụng giãn cách, cách ly để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh lây lan. Phương thức phát trực tuyến giúp xóa nhà khoảng cách, ranh giới, đem cộng đồng âm nhạc quốc tế xích lại gần nhau hơn.

Đêm nhạc giao hưởng “Chia sẻ để gần nhau hơn” chiêu đãi khán giả một bữa tiệc tinh thần, kết nối người yêu nhạc của 7 quốc gia: Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam.

Buổi hòa nhạc sẽ kết nối khán giả của nhiều quốc gia.

Trong đó, nhạc trưởng nổi tiếng Lê Phi Phi chỉ huy từ châu Âu, phối hợp với NSƯT Vương Thạch cùng dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM. Ca sĩ Thu Minh từ Singapore, cùng loạt nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Tùng Dương và nhóm nhạc Oplus sẽ biểu diễn những ca khúc bất hủ. Điều thú vị là do họ ở các vị trí địa lý khác nhau, việc bàn bạc, tập luyện, tổng duyệt... đều được thực hiện trực tuyến.

Theo đạo diễn Vũ Anh Tuấn, chương trình chọn nhạc giao hưởng vì tính quốc tế của dòng nhạc này - khán giả ở quốc gia nào cũng có thể nghe và thấu hiểu. Trong 11 bản nhạc được biểu diễn trong đêm nhạc, có 7 bản nhạc, ca khúc được yêu mến ở nhiều quốc gia, vượt qua rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, như William tell overture, Come back to Surrento, Conquest of Paradise, O sole mio, We are the world, When you believe, You raise me up…

Các ca khúc tiếng Việt được biểu diễn gồm: Trở về đất mẹ, Thân thương dòng máu Việt và Bài ca người chiến sĩ áo trắng - một ca khúc về ngành y của cố nhạc sĩ Hoàng Vân. "Chúng tôi chọn tác phẩm này như một làn gió tươi mát động viên tinh thần của các bác sĩ, chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vất vả, quên mình vì bệnh nhân trên tuyến đầu chống dịch" - nhạc trưởng Lê Phi Phi chia sẻ.

Truyền cảm hứng qua âm nhạc

Không thể thay thế trải nghiệm nghe nhạc trực tiếp, nhưng các chương trình biểu diễn trực tuyến hoàn toàn có thể giúp người nghe giải tỏa căng thẳng, truyền năng lượng tích cực và sự lạc quan, cũng như đem lại cảm giác được kết nối với cộng đồng, với những người xung quanh.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ buổi hòa nhạc được lên ý tưởng để gợi mở nguồn năng lượng mới, truyền cảm xúc tự tin, hứng khởi cho mọi người, không chỉ tại Việt Nam mà còn cả thế giới.

Chính vì lẽ đó, loạt tác phẩm trong đêm nhạc đều được ban tổ chức và các nghệ sĩ lựa chọn kỹ càng để đem đến bầu không khí tươi sáng, lạc quan, như chính tinh thần của Quỹ vaccine phòng chống Covid-19: Tin tưởng vào tương lai.

Là người đã vượt qua bệnh Covid-19, nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết ông hiểu rõ tầm quan trọng của vaccine và rất vui khi được chung tay, góp một phần nhỏ bé trong chiến dịch kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ Việt Nam. Nhạc trưởng chia sẻ ông luôn theo dõi tình hình dịch bệnh tại quê nhà, và nhấn mạnh tầm quan trọng việc tiêm vaccine, song song với các biện pháp như thực hiện nghiêm túc 5K... "Điều cần làm bây giờ là phải đảm bảo được số lượng vaccine cần thiết từ nhiều nguồn khác nhau, để tiêm chủng cho toàn dân trên diện rộng một cách nhanh nhất có thể, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng” - nhạc trưởng chia sẻ.

Quỹ vaccine thể hiện hy vọng và niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng.

Với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch”, ban tổ chức còn muốn kêu gọi người xem đóng góp, ủng hộ quỹ vaccine, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi đóng góp đều có ý nghĩa quan trọng, không chỉ để sẻ chia với cộng đồng, mà còn để chung tay với Chính phủ trong cuộc chiến với dịch bệnh, hướng đến tương lai an toàn và thịnh vượng. Khán giả có thể theo dõi đêm nhạc trên sóng VTV1, tận hưởng những giai điệu tuyệt vời và cùng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của quốc gia.

Các khán giả có thể tiến hành quyên góp trực tuyến trên website: www.quyvacxincovid19.gov.vn. Ảnh chụp màn hình.