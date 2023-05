Điều thú vị ít người biết về nghề ủ bia tại Việt Nam

Sứ mệnh của nghệ nhân ủ bia không dừng ở việc nghiên cứu và chế tác vị bia hảo hạng làm say lòng thực khách, mà còn ở hành trình nâng tầm sản phẩm Việt.

Du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, bia đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Việt. Từ những buổi gặp mặt thân mật đến những bữa tiệc sang trọng và cầu kỳ, hớp bia mát lạnh luôn là lời mời khó thể chối từ. Xuyên suốt hàng thế kỷ kế thừa và chắt lọc, nhiều sản phẩm bia đặc sắc đã ra đời, thỏa mãn những mong muốn không ngừng đổi thay của người dùng.

Dây chuyền sản xuất chất lượng cao tại nhà máy Bia Saigon.

Tuy vậy, trái ngược với sự tiến hóa của loại thức uống có cồn này, công việc ủ bia tại Việt Nam chỉ mới phổ biến khoảng 3 năm trở lại đây. Phần lớn nghệ nhân ủ bia tại Việt Nam đều đến từ nước bạn có truyền thống ủ bia lâu đời. Tại Việt Nam, Bia Saigon là một trong những thương hiệu hiếm hoi nuôi dưỡng đội ngũ chuyên gia ủ bia 100% là người bản địa từ khi thành lập đến nay.

Những người nghệ sĩ lý trí

Công việc của một chuyên gia ủ bia bao quát xuyên suốt cả quy trình sản xuất tại nhà máy, từ việc giám sát, tuyển lọc nguyên liệu đầu, lên men, ủ bia đến đóng chai thành phẩm.

Nghệ nhân ủ bia của Bia Saigon.

Thậm chí, để chế tác một mẻ bia hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải đích thân vận dụng mọi giác quan để ngửi từng hoa bia, nếm từng mẻ bia, đánh giá màu sắc thành phẩm... nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Đây là món quà “thiên bẩm” đặc biệt và mỗi người sẽ có sự cảm nhận khác nhau. Do vậy, nhiều người lầm tưởng ủ bia là công việc khá bay bổng.

Thực tế, công việc này yêu cầu sự cân bằng về cảm xúc và lý trí. Một nghệ nhân có nhiều cảm xúc nhưng lại không có óc phân tích tốt, sẽ khó tạo ra mẻ bia chất lượng. Và ngược lại, dù kỹ thuật vững, nhưng thiếu cá tính và tâm huyết, hương vị bia sẽ khó lòng lay động được người thưởng thức.

Tạo tác hương vị, lưu truyền tinh túy

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn nghĩ chỉ các chuyên gia Tây phương (Đức, Mỹ, Italy…) mới đủ kỹ năng lẫn kỹ thuật để cho ra đời những thức bia trứ danh, đạt chuẩn “vàng quốc tế”.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, những nghệ nhân nấu bia tài hoa người Việt luôn không ngừng tìm kiếm vị bia hảo hạng, làm say lòng thực khách khó tính ngay khi vừa nhấp môi. Bằng chứng là, Bia Saigon với đội ngũ 49 chuyên gia ủ bia đã và đang tạo ra những chất bia liên tục được công nhận và xướng tên tại các giải đấu danh giá toàn cầu, điển hình như giải Vàng và Bạc của Giải thưởng Quốc tế 2023. Tính đến nay, không chỉ được người Việt ưu ái với tên gọi “bia quốc dân”, các sản phẩm của Bia Saigon đã “xuất cảng” và có mặt tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Bia Saigon Lager xuất hiện tại một siêu thị ở Bahrain.

Không dừng ở đó, các nghệ nhân của Bia Saigon liên tục đào sâu, nghiên cứu để phát hiện ra những hương vị bia mới mang đậm dấu ấn bản sắc nước nhà. Bằng cách kết hợp các nguyên liệu đại diện cho tinh túy ẩm thực dân tộc cùng công nghệ hiện đại quốc tế, những mẻ bia mang theo niềm tự hào đã ra đời. Điển hình trong năm 2022, lần đầu tiên Bia Saigon vị cà phê được giới thiệu đến người dùng và tạo tiếng vang lớn.

Nghệ nhân ủ bia của Bia Saigon.

Đây là lợi thế của nghệ nhân Việt Nam so với các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh nền tảng kỹ thuật, họ có sự am tường về đặc sắc ẩm thực của Việt Nam. Tình yêu to lớn dành cho những nguồn nguyên liệu tinh túy ấy giúp họ bứt phá giới hạn, tạo tác nên hương vị của người Việt và dành cho người Việt.

Nhằm củng cố và gây dựng đội ngũ chuyên gia ủ bia chuyên nghiệp, từ năm 2012-2019, Sabeco nói chung và Bia Saigon nói riêng đã triển khai đào tạo cho các chuyên gia đầu ngành. Các nghệ nhân ủ bia được học về quy trình công nghệ nấu bia, từ việc lựa chọn nguyên vật liệu, đến công nghệ sản xuất, đánh giá, kiểm soát chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đến lập kế hoạch sản xuất để đảm bảo ra đời những mẻ bia chất lượng.