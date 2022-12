Điều thay đổi trên cơ thể nếu bạn kiêng rượu một tháng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kiêng rượu là cách tốt nhất để tránh các tác động có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm.

Theo Eat This Not That, có thể phải mất hơn một tháng bỏ rượu để thấy được những kết quả như giảm cân hay có lợi cho cơ bắp. Tuy nhiên, bỏ rượu trong một tháng có những thay đổi rất đáng chú ý.

Không có quy tắc nào về lượng rượu bạn có thể uống trong một tháng, nhưng bạn nên hạn chế rượu và chỉ thưởng thức đồ uống có cồn này vào những dịp đặc biệt.

Dù bằng cách nào, giảm đáng kể hoặc từ bỏ hoàn toàn rượu trong một tháng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cảm thấy hạnh phúc hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết: "Về mặt kỹ thuật, rượu là chất gây trầm cảm và việc đưa nó vào chế độ ăn uống có thể khiến một số người cảm thấy tác dụng phụ tiêu cực về mặt tinh thần. Bỏ rượu trong một tháng thực sự giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và sức khỏe tinh thần được cải thiện".

Thực tế, một nghiên cứu từ Hiệp hội tạp chí Y khoa Canada đã phát hiện ra những người kiêng hoặc ngừng uống rượu có chất lượng cuộc sống tốt hơn và sự cải thiện nhiều hơn về sức khỏe tinh thần.

Những người kiêng hoặc ngừng uống rượu cải thiện nhiều hơn về sức khỏe tinh thần. Ảnh: Shutterstock.

Giảm cân

Rượu chứa nhiều calo (7 calo/gram) hơn cả hai chất dinh dưỡng đa lượng phổ biến là protein và carbs (4 calo/gram).

"Hấp thụ quá nhiều calo góp phần làm tăng cân nên cắt giảm lượng rượu có thể hỗ trợ hành trình giảm cân của bạn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có xu hướng nhâm nhi đồ uống nhiều đường và calo như piña colada trái cây", chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker nói.

Có nhiều cách để cắt rượu trong một tháng. Nhiều bằng chứng cho thấy mọi người có xu hướng tiêu thụ nhiều calo hơn từ thực phẩm khi uống rượu, điều này dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn chưa xác định được mối liên kết rõ ràng.

Rượu chứa nhiều calo gây cản trợ quá trình giảm cân của bạn. Ảnh: Shutterstock.

Ngủ ngon hơn

Nhiều người cảm thấy uống một ly rượu trước khi đi ngủ giúp thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn, nhìn chung, rượu có tác động tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ.

"Uống quá nhiều rượu sẽ ức chế quá trình điều hòa bình thường của protein và gen sinh học, có thể mất vài tuần để điều này trở lại bình thường", thạc sĩ về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng Daina Trout cho biết.

Như thạc sĩ dinh dưỡng Daina Trout giải thích, cần có thời gian để giấc ngủ của bạn trở lại bình thường sau một thời gian dài uống rượu. Vì vậy, nếu bạn cắt bỏ rượu trong một tháng, bạn có thể nhận thấy giấc ngủ ngon hơn sau 31 ngày.

Thực chất, uống rượu trước khi đi ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ. Ảnh: Healthline.

Tiêu hóa ổn định hơn

Cắt bỏ rượu trong một tháng là cách để giảm bớt tình trạng khó tiêu hóa.

"Uống quá nhiều rượu sẽ ức chế quá trình sản xuất bình thường của các enzym tiêu hóa, có nghĩa là chúng không thể phân hủy những gì bạn ăn và thức ăn không được tiêu hóa trong bụng. Điều này làm hỏng niêm mạc dạ dày, tạo ra đầy hơi và chứng khó tiêu", thạc sĩ dinh dưỡng Daina Trout cho biết.

Dịu cơn bùng phát ở khớp và da

Các tác dụng phụ của viêm nhiễm, chẳng hạn các vấn đề về da và đau khớp, có thể biến mất trong vòng một tháng khi bạn cai rượu.

Thạc sĩ dinh dưỡng Daina Trout cho biết: “Uống rượu quá mức làm tổn thương thành ruột khi tiếp xúc, gây viêm nhiễm cục bộ và khắp cơ thể. Tình trạng này xảy ra liên tục có thể gây ra chứng viêm mạn tính và dai dẳng trong cơ thể bạn. Vì vậy, thứ mà bạn gọi là lão hóa và làn da xấu là do rượu".

Một nghiên cứu trên 3.000 phụ nữ cho thấy những người uống hơn 8 ly rượu mỗi tuần có nếp nhăn trên mặt, bọng dưới mắt, giảm thể tích giữa mặt và mạch máu tăng đáng kể so với những người uống ít hơn hoặc không uống rượu.

Có thể da bạn không trải qua quá trình lão hóa hoàn toàn sau một tháng, nhưng việc hạn chế uống rượu ở mức tối thiểu là nên làm để hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Tăng cường khả năng chống nhiễm trùng

Hỗ trợ khả năng phòng vệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể bạn bằng cách từ bỏ rượu khi dịp lễ, Tết đến gần.

"Uống quá nhiều rượu sẽ làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Những thay đổi này làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể và khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn", thạc sĩ dinh dưỡng Daina Trout nói.