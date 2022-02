Điều quan trọng nhất với người tuổi Dần trong năm mới

Hổ là hiện thân của lòng dũng cảm và sự can đảm. Vì vậy, năm mới có thể tượng trưng cho sự kiên cường và sức mạnh, ngay cả trong thời điểm khó khăn, giáo sư Jonathan Lee nói.

Giáo sư Lee đã có nghiên cứu tập trung vào các tôn giáo và văn hóa dân gian của người châu Á và người Mỹ gốc Á.

Các quốc gia Đông Á và Việt Nam, cùng với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, đã đón chào năm mới Nhâm Dần. Hổ, một trong số 12 con giáp, được coi là một dấu hiệu tích cực và thường liên quan đến việc xua đuổi cái ác, giáo sư Lee cho biết.

Mang lại hy vọng giữa những thách thức

Trong khi thế giới đã trải qua những năm khó khăn trong đại dịch, giáo sư Lee cho biết năm Dần có thể mang lại hy vọng giữa những thách thức.

“Chúng ta đang sống trong bóng tối của một tai họa lớn - đại dịch. Và năm Nhâm Dần 2022 sẽ có nhiều biến chuyển nhằm loại bỏ tai họa đó”, ông Lee nói.

Ông Lee nhấn mạnh rằng giống như tử vi, cung hoàng đạo không chỉ là một điềm báo, mà còn là sự gợi nhắc đến những phẩm chất cần khai thác để tối đa hóa những khía cạnh tích cực của con hổ.

Điều này đặc biệt phù hợp với những người sinh năm Dần, ông cho biết. Họ có lòng can đảm ẩn trong cung hoàng đạo, nhưng cần phải hiện thực hóa điều đó. "Đây là năm mà bạn nên can đảm hơn. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình”, ông Lee nói.

"Thông điệp là đây sẽ là năm tốt với bạn nhưng điều quan trọng là phải bước lên. Bạn phải theo đuổi mục tiêu của mình với sự can đảm", vị giáo sư giải thích.

Ông Lee nói rằng hổ từ lâu đã có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa phương Đông, nơi khởi nguồn của truyền thuyết cung hoàng đạo. Trong thần thoại Trung Quốc, ông Lee cho biết con hổ được Ngọc Hoàng, người cai quản thiên đường, yêu cầu xua đuổi ma quỷ.

Việc thanh trừng cái ác có thể được áp dụng trên phương diện xã hội, chẳng hạn tượng trưng cho sự chuyển dịch tương đối tích cực từ đại dịch sang bệnh đặc hữu, ông cho biết thêm.

Hiện thân của lòng dũng cảm

Với tư cách là người bảo vệ, hổ là hiện thân của lòng dũng cảm và sự can đảm, ông Lee giải thích. Vì vậy, năm mới Nhâm Dần cũng có thể tượng trưng cho sự kiên cường và sức mạnh, ngay cả trong thời điểm khó khăn.

Điều này có thể được diễn giải trong bối cảnh đại dịch làm trầm trọng thêm nạn phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Dữ liệu được công bố hôm 31/1 cho thấy tội ác thù ghét người gốc Á trong năm ngoái đã tăng 339% so với năm trước đó.

“Vào năm nay, liệu có linh vật nào tốt hơn hổ trong việc thể hiện lòng dũng cảm cũng như sự mạnh mẽ và quyết liệt đối với cuộc chiến chống lại sự căm ghét chống lại người gốc Á?”, ông Lee nói.

Hổ là hiện thân của lòng dũng cảm và sự can đảm. Ảnh: NBC News.

“Bản thân hổ có thể là một linh vật tuyệt vời để chống trả hoặc ngăn chặn bạo lực, bởi đó là đặc tính của loài vật này. Trong thần thoại, trên Trái Đất có yêu quái hung bạo, phá phách và gây nhiều tai hại, Ngọc Hoàng đã yêu cầu hổ xuống đánh dẹp chúng. Và nó đã làm được điều đó”, vị giáo sư cho biết thêm.

Giáo sư Lee giải thích rằng cung hoàng đạo có nguồn gốc từ loài người sơ khai. Đó là một cách để "người xưa" hiểu về thế giới. Nhiều truyền thống phương Tây quy định cung hoàng đạo của họ dựa trên Mặt Trời, nhưng cung hoàng đạo của phương Đông được dự đoán dựa trên chuyển động của Mặt Trăng.

Mặc dù văn hóa dân gian và phong tục đã gặp nhiều thách thức, giáo sư Lee cho biết nó vẫn còn tồn tại và mang theo một bài học sâu sắc.