Điều phối viên cảnh nóng phát hoảng vì 'The Idol'

Điều phối viên Marci Liroff cảm thấy bị HBO xúc phạm ​​sau khi xem cảnh mạo hiểm trong loạt phim gây tranh cãi "The Idol".

Theo Page Six, cảnh được đề cập xuất hiện trong tập phát hành ngày 4/6, cho thấy người thủ vai điều phối viên thân mật bị nhốt trong phòng tắm trong lúc nữ chính - ngôi sao nhạc pop Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng) - để lộ vòng một tại buổi chụp ảnh bìa album.

"Thành thật mà nói, tôi có phản ứng rất bản năng. Tôi phát hoảng với cảnh đó", Marci Liroff, điều phối viên thân mật không liên quan tới phim, chia sẻ trên Variety. Liroff cho rằng HBO đang xúc phạm nghề nghiệp của những người làm nghề này.

Liroff giải thích: "Có thể nói, chúng tôi xem HBO là chỗ dựa vững chắc, bởi vì cách họ đối xử với Alicia Rodis (một điều phối viên có chỗ đứng) rất tốt. Do đó, hầu như các cảnh thân mật tình dục của HBO đều do một điều phối viên đứng sau. Các hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến khác đã học hỏi điều này từ HBO".

Tuy nhiên, việc The Idol mô tả hình ảnh một điều phối viên trở nên thụ động trong phim khiến Liroff bức xúc. "HBO chế giễu chúng tôi và công việc này. Họ sử dụng chúng tôi như trò đùa", cô nhấn mạnh.

The Idol tràn lan những cảm gợi dục thái quá. Ảnh: HBO.

Page Six liên hệ với đại diện kênh HBO nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

The Idol lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc của Los Angeles, chứa đựng thế giới và câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng (do Lily-Rose Depp thể hiện). Phim còn có sự tham gia của The Weeknd và Jennie (BlackPink).

Khi ra mắt, The Idol đối mặt phản ứng tiêu cực từ các nhà phê bình và người xem vì những cảnh khỏa thân và tình dục quá mức. Rolling Stone mô tả loạt phim là "ảo mộng cưỡng hiếp".

Tạp chí GQ chỉ trích tập 2 của phim "chứa cảnh quan hệ tình dục tồi tệ nhất lịch sử". Trong khi, London Evening Standard nhận định bộ phim không có yếu tố gợi cảm, thay vào đó giống phim khiêu dâm nhếch nhác và tra tấn.