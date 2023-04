Điều Nhà Trắng kỳ vọng khi ông Trump tới tòa và bị bắt

Nhà Trắng hy vọng sự hỗn loạn trong vấn đề pháp lý của ông Trump sẽ củng cố lý do cử tri chuyển sang ủng hộ Tổng thống Biden. Tuy nhiên, nó có thể là "con dao hai lưỡi".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành 4 phút vào hôm 4/4 để nói chuyện với công chúng về khả năng và sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Thế nhưng, cũng không có gì khó hiểu nếu tâm trí của người dân Mỹ lúc đó tạm thời không hướng vào người đang ngồi làm việc ở Phòng Bầu dục.

Khi máy bay trực thăng và máy quay theo sát “bộ phim pháp lý” của cựu Tổng thống Donald Trump ở New York, ông Biden lùi dần vào hậu cảnh, nhường sân khấu cho bị cáo - người tiền nhiệm của mình.

Ông có vẻ hài lòng khi làm như vậy, ít nhất là vào lúc này. Nhà Trắng dường như không muốn tranh giành sự chú ý với vụ bắt giữ một cựu tổng thống, theo New York Times.

Ông Biden chỉ xuất hiện trong cuộc họp với các cố vấn khoa học của mình. Các phóng viên được đưa vào lúc 14h59 (theo giờ địa phương). Tổng thống Biden, khàn giọng bởi cảm lạnh, nói vài lời và các phóng viên lại được dẫn ra lúc 15h03.

10 phút sau, Nhà Trắng thông báo ông Biden đã kết thúc các sự kiện công cộng trong ngày.

Câu chuyện về 2 vị tổng thống vào buổi chiều mùa xuân này - với một người lặng lẽ tập trung vào chính sách công nghệ, người kia bị lấy dấu vân tay - làm nổi bật lên thách thức có một không hai mà ông Biden phải đối mặt kể từ khi nhậm chức.

Với vụ truy tố hình sự một cựu tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, việc kiểm soát chủ đề trong đối thoại quốc gia sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tuy nhiên, đó có thể là sự tương phản mà nhóm của ông Biden hy vọng cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho tổng thống.

Ông Trump ngồi giữa các chuyên gia pháp lý của mình trong phiên xét xử tại tòa án quận Manhattan ngày 4/4. Ảnh: Reuters.

Màn hình chia đôi

Quãng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông Biden có thể chứng kiến “màn hình chia đôi” giữa tổng thống Mỹ thứ 45 và 46.

Các quan chức Nhà Trắng sẵn sàng xuất hiện với thời lượng “phát sóng” ít hơn nếu điều đó có nghĩa là Tổng thống Biden được nhìn nhận với hình ảnh tập trung vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, cựu tổng thống Trump gắn với những hình ảnh liên quan đến phòng xét xử, bản cáo trạng trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm, cùng nhân chứng thù địch.

“2023 sẽ nói về ông Trump - những rắc rối pháp lý của ông ấy sẽ là một câu chuyện”, Jennifer Palmieri, giám đốc truyền thông Nhà Trắng của cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết.

“Vậy Nhà Trắng làm gì trước điều đó? Ở một mức độ nhất định, điều đó tốt. Những câu chuyện này sẽ lên đến đỉnh điểm, rồi chúng sẽ biến mất. Ông Biden phải trở thành tổng thống chống hỗn loạn”, bà nói.

Theo quan điểm này, sự xoay chuyển chú ý về phía ông Trump chỉ củng cố lý do khiến cử tri hướng về Tổng thống Biden ngay từ đầu - lời kêu gọi chung tay chống lại “cơn bão”.

“Tất cả điều này có thể góp phần gây ra sự thiếu niềm tin vào các thể chế, cảm giác hỗn loạn, mất trật tự. Vì vậy đội ngũ của ông Biden phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để chứng tỏ rằng chính phủ có thể hoạt động”, bà Palmieri nói.

Ông Biden gặp Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ tại Nhà Trắng vào ngày 4/4. Ảnh: Reuters.

Chống lại sự hỗn loạn có thể là yếu tố hấp dẫn các cử tri đang kiệt sức trước hàng loạt sự kiện dồn dập gần đây liên quan đến cựu tổng thống, nhưng lịch sử đã chứng minh nó không phải là chiến lược tốt thu hút lượng lớn tỷ lệ ủng hộ.

“Đội ngũ của ông Biden sẽ nói rằng sự tương phản của màn hình chia đôi có lợi cho họ”, Kevin Madden, chiến lược gia lâu năm của đảng Cộng hòa, cho biết. “Tuy nhiên, vấn đề là với ông Trump, có thể có những ngày hoặc tuần mà họ thậm chí không bao giờ có được một nửa màn hình của mình”.

Tất nhiên, không có tổng thống nào khác muốn nhận được kiểu quan tâm công khai mà ông Trump đang có, nhưng sự chú ý đối với cựu tổng thống sẽ vượt ra ngoài cả vụ truy tố lịch sử này, New York Times nhận định.

Fani T. Willis, công tố quận Fulton ở Georgia, có thể sớm quyết định xem có buộc tội ông Trump về việc cố gắng can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Trong khi đó, Jack Smith, cố vấn đặc biệt của liên bang, có thể tìm kiếm cáo trạng liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1/2021, và việc cựu tổng thống từ chối giao nộp tài liệu mật.

Nếu những điều đó chưa đủ để khiến sự chú ý tập trung vào Mar-a-Lago thay vì Nhà Trắng, thì ông Trump còn dự kiến tiếp tục ra tòa vào ngày 25/4 trong vụ kiện dân sự của nhà báo E. Jean Carroll, người tố từng bị ông cưỡng hiếp.

Một phiên tòa dân sự khác về các cáo buộc gian lận tài chính do Letitia James, tổng chưởng lý New York, dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 2/10.

Giành mất sự chú ý

Ngược lại với tất cả điều đó, cuộc họp với Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Biden có vẻ không hấp dẫn đối với các nhà sản xuất truyền hình cáp, cũng như khán giả.

Khi ông Biden bay tới Minnesota vào hôm 4/4 để quảng bá nhà máy sản xuất máy điện phân hydro, các kênh tin tức chiếu cảnh máy bay riêng của ông Trump, Trump Force One, cất cánh tới New York.

Dù vậy, Ben LaBolt, giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, bày tỏ không lo ngại về khả năng kết nối với công chúng.

“Chúng tôi nghĩ rằng việc đáp ứng mối quan tâm của những người Mỹ làm việc chăm chỉ sẽ tạo được tiếng vang và là điều họ mong đợi ở một tổng thống”, ông nói.

Trang nhất của tờ New York Times vào ngày ông Trump hầu tòa. Ảnh: Reuters.

Việc đưa tin không ngừng nghỉ về vụ buộc tội ông Trump, từ đoàn xe hộ tống đến tòa án, máy bay, Florida và dinh thự, vào hôm 4/4 khiến nhiều người nhớ đến vụ án OJ Simpson.

Đó là khoảnh khắc mà cựu Tổng thống Bill Clinton đã buộc phải chia sẻ màn hình tivi vào một trong những đêm trọng đại nhất của ông. Bởi cùng thời điểm ông đọc bài diễn văn Thông điệp Liên bang năm 1997, một bồi thẩm đoàn cũng đang đưa ra phán quyết trong phiên tòa xét xử dân sự "thế kỷ".

“Đó là một thách thức đối với việc quản lý”, Julian E. Zelizer, nhà sử học về tổng thống tại Princeton, cho biết. “Một phần công việc mà các tổng thống làm là chuyển hướng chương trình nghị sự sang vấn đề họ muốn Quốc hội và công chúng tập trung vào”.

“Điều đó thật khó trước những gì đang xảy ra với ông Trump. (Dù vậy), ưu điểm là nó tạo ra không gian cho việc hoạch định chính sách cấp thấp, không được chú ý về các vấn đề có thể tạo ra tranh cãi công khai”.

Thật vậy, việc ông Biden xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn trước công chúng vào hôm 4/4 không có nghĩa ông không làm việc ở hậu trường.

Ông đã gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Vua Anh Charles III. Twitter của ông vẫn duy trì đều đặn các bài đăng, bao gồm thúc đẩy ngân sách, chúc mừng người chiến thắng giải bóng rổ đại học và chúc những người ăn mừng lễ Mahavir Jayanti.

Trong khi đó, ông Biden để thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, làm chệch hướng các câu hỏi rõ ràng về ông Trump. Trong cuộc họp giao ban hàng ngày, bà nói về việc Phần Lan gia nhập NATO, một nhà báo Mỹ bị bắt giữ ở Nga và cuộc gặp của tổng thống với cố vấn công nghệ.

Nhưng với vụ bắt giữ cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử và “bất cứ điều gì động chạm hoặc liên quan đến vụ án”, bà tuyên bố là vượt quá giới hạn.

Tuy nhiên, các phóng viên trong phòng họp của Nhà Trắng không bỏ lỡ cơ hội. Họ hỏi về những lo ngại an ninh ở New York và luật pháp. Họ hỏi liệu ông Biden có xem quá trình tố tụng trên truyền hình và liệu ông có cân nhắc ân xá cho ông Trump hay không, dù quyền ân xá của tổng thống không mở rộng đối với các vụ án cấp bang như vụ ở New York.

“Tôi thích cách các bạn hỏi tôi điều này theo những cách khác nhau”, bà nói. Sau đó, bà lặp lại tuyên bố: “Tôi sẽ không bình luận” trước khi kết thúc cuộc họp.

