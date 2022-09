Điều Nancy lo sợ khi bước ra sân khấu

Các thành viên Momoland cho biết họ cảm thấy tổn thương trước loạt tin đồn thất thiệt về nhóm. Họ dần đánh mất tự tin và trở nên lo sợ khi bước lên sân khấu.

Ngày 30/8, nữ ca sĩ JooE (Momoland) xuất hiện trên show thực tế sống còn The Second World do đài JTBC sản xuất. Các thành viên Momoland xuất hiện tại chương trình để ủng hộ JooE.

Khi trò chuyện cùng JooE, Momoland bắt đầu chia sẻ về cảm xúc thật của bản thân. Đặc biệt, các thành viên thừa nhận họ bị tổn thương khi chứng kiến hàng loạt tin đồn vô căn cứ về nhóm liên tục lan truyền.

JooE bày tỏ: "Hồi đó, mình nghĩ thu hút sự chú ý là điều đương nhiên, nhưng bây giờ, khi thu hút sự chú ý của người khác, mình lập tức tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai. Cảm xúc lo lắng này rất khác so với lúc trước".

Các thành viên lập tức đồng tình với JooE. Nancy tâm sự: "Đó cũng là điều em lo sợ nhất khi bước lên sân khấu. Liệu có ai đến đây để ủng hộ em không?".

Nỗi lo sợ gây ra bởi tin đồn thất thiệt và làn sóng chỉ trích dồn dập khiến Momoland dần đánh mất tự tin. Kết quả, họ trở nên sợ hãi mỗi khi đứng đối diện khán giả. Sau khi hoàn thành màn trình diễn tại The Second World, JooE cũng thừa nhận cô sợ khán giả sẽ "tránh né chương trình" vì sự xuất hiện của cô.

Momoland rơi nước mắt khi chia sẻ về nỗi lo lắng của nhóm. Ảnh: Kpop Jamm.

Kể từ khi ra mắt, Momoland liên tục đối mặt với tin đồn thất thiệt. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi 3 thành viên rời nhóm.

Các cáo buộc như JooE bắt nạt bạn học, Momoland lục đục nội bộ, cô lập thành viên trong nhóm bắt đầu lan truyền. Những lời đồn chưa được kiểm chứng đã hủy hoại danh tiếng nhóm, khiến họ chịu đựng đau khổ về mặt tinh thần.

Momoland còn thường xuyên bị xúc phạm về ngoại hình. Thành viên Nancy từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì cô có thân hình đầy đặn. Khi nữ ca sĩ JooE vướng tin đồn hẹn hò, nhiều bình luận ác ý chê bai rằng cô "có khuôn mặt xấu xí khi so sánh với thần tượng nữ khác" và gọi cô là "nữ thần tượng xấu xí nhất Kpop".