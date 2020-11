Điều kỳ quặc về The Rock và những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

The Rock sợ nhện và độ cao: Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2016 (do People bình chọn) thú nhận điều này trong chương trình The Ellen DeGeneres Show. Tiết lộ của Dwayne Johnson khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Cựu đô vật Mỹ cũng cho rằng anh sợ độ cao, luôn lo lắng và ít khi dám thử tàu lượn siêu tốc. Khán giả nói vui đây là những "nỗi sợ kỳ lạ", không ăn nhập với thân hình to lớn của ngôi sao Hollywood. Ảnh: Columbia Pictures.