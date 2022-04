Điều kỳ diệu trong vụ xả súng ở tàu điện ngầm New York

Sự may mắn tới khó tin hay thậm chí có thể gọi đó là điều kỳ diệu đã cứu sinh mạng của nhiều nạn nhân trong vụ nổ súng ở tàu điện ngầm New York hồi đầu tuần này.

Sáng 12/4, bên trong khoảng 70 m2 của một toa tàu điện ngầm, một người đàn ông đã bất ngờ xả súng vào đám đông hành khách.

33 viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng Glock đã khiến 10 người bị thương. Một số người khác bị thương không phải do trúng đạn mà vì hít phải bom khói do nghi phạm Frank R. James ném ra trước khi nổ súng.

Các sĩ quan cảnh sát tại ga tàu đường 36 ở Brooklyn, nơi nhiều người bị trúng đạn trong vụ xả súng hôm 12/4. Ảnh: New York Times.

Hôm 13/4, cảnh sát thông báo đã bắt được nghi phạm. Sau đó, thành phố đã nhanh chóng ổn định lại trật tự công cộng, nhiều nạn nhân được xuất viện sau khi điều trị.

Sau những cơn bàng hoàng và hoảng loạn, ngay cả những người lạc quan nhất cũng lấy làm khó tin trước thực tế: Không có ai thiệt mạng trong vụ nổ súng.

“Tôi không thể giải thích được. Tay súng chỉ đứng cách mọi người vài bước chân, ông ta có trong tay thứ vũ khí vốn được thiết kế để có thể giết chết người - và đã không ai thiệt mạng", Paul M. Barrett - tác giả của Glock: The Rise of America’s Gun, chia sẻ với New York Times.

"Tôi nghĩ đó là một may mắn to rất lớn - hoặc một phép màu".

Hóc đạn

Sau khi bắn hết một băng đạn, James nạp băng đạn thứ hai nhưng chỉ bắn được thêm 3 viên nữa. Theo điều tra, nghi phạm có thêm ít nhất 57 viên đạn nữa.

Sau đó súng bị kẹt.

“Nếu khẩu súng đó không bị kẹt, khả năng có người chết là rất cao", Paul DiGiacomo, người đứng đầu Hội Thám tử New York cho biết.

Theo phân tích, trục trặc về súng lúc ấy được gọi là "hóc đạn", xảy ra khi bộ chiết của súng không tháo được vỏ đã qua sử dụng.

Theo Lenny Magill, người sáng lập và giám đốc điều hành của Glock Store, vòng đạn tiếp theo sẽ không thể lên vì bị phần vỏ đạn chặn lại. Điều đó sẽ dễ xảy ra khi các chi tiết trong súng bám bụi hoặc băng đạn được gắn không tương thích với súng.

Điều may mắn hiếm thấy

Một số nạn nhân đã phải điều trị ngạt khói vì hít phải bom khói mà hắn đã kích hoạt. Thám tử DiGiacomo nói rằng làn khói đó đã cứu mạng nhiều hành khách, làm giảm tần nhìn của hung thủ.

Việc không có ai thiệt mạng cũng gây bất ngờ cho nghi phạm. Một ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, James đã đăng một đoạn video lên mạng, trong đó ông nói rằng ông thường xuyên muốn giết người và ước mình có thể "nhìn mọi người chết" ngay trước mặt.

Kết quả điều tra cho thấy khẩu súng này đã qua tay 4 đời chủ. Đầu tiên nó được bán ở Texas năm 2006, sau đó được bán tiếp ở Georgia và Massachusetts. Cuối cùng, James người sử hữu khẩu súng này một cách hợp pháp ở Columbus, Ohio, vào năm 2011.

Một số nạn nhân, như Hourari Benkada, 27 tuổi, cho biết anh ngồi cạnh tay súng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và đã bị bắn vào chi dưới.

Rudy Pérez, 20 tuổi, một công nhân xây dựng, bị bắn vào chân trái. Vị trí của các vết thương đều ở phần dưới cơ thể nạn nhân, cho thấy tay súng này đã bắn từ hông, giữ súng ở tầm thấp.

Ông Magill nói thêm: “May mắn thay, ông ta không phải là kẻ bắn súng chuyên nghiệp.