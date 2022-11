'Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7' thu 47 triệu USD từ các bản làm lại

Kal So Won trong vai Ye Seung nhận nhiều lời khen ngợi. Theo truyền thông, Kal So Won không gây ấn tượng ở phần thử vai. Tuy nhiên, vì diễn xuất ngây thơ của cô bé nên đạo diễn Lee Hwang Hwan đã chọn cô vào vai diễn. Khán giả đánh giá cao sự tự nhiên, đáng yêu của cô bé khi ấy 7 tuổi. Với tài năng diễn xuất, Kal So Won đoạt giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc tại Korea Drama Awards năm 2013