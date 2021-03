Điều không nên làm trước khi ngủ

Tập thể dục cường độ cao, lướt điện thoại, ăn đêm là những thói quen có hại, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Giấc ngủ ngon đóng vai trò quan trọng với sức khỏe, tâm trạng của mỗi người. Giấc ngủ ngon phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoạt động thể chất, thức ăn bạn nạp vào cơ thể hay sức khỏe tinh thần. Dưới đây là những điều tạp chí Health khuyến cáo không nên làm trước khi đi ngủ.

Tập thể dục

Tập thể dục giúp bạn ngủ ngon, sâu và nhanh chìm vào giấc hơn. Tuy nhiên, tập thể dục ngay trước khi đi ngủ lại phản tác dụng vì nó khiến cơ thể sản sinh nhiều cortisol. Đây là loại hormone giúp bạn tỉnh táo.

Do đó, tập thể dục rất cần thiết vào buổi sáng, bắt đầu ngày mới nhưng trước khi ngủ là điều không nên, nhất là với những bài tập cường độ nặng. Các chuyên gia y tế của Health đưa lời khuyên bạn nên luyện tập trước thời gian đi ngủ ít nhất 3 giờ.

Ăn khuya

Bữa ăn lớn gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn không thoải mái, đầy hơi hoặc đau bụng. Đặc biệt, nếu ăn các món cay, béo, bạn dễ bị trào ngược dạ dày, không tốt cho tiêu hóa và gây khó ngủ.

Ngược lại, các nhà khoa học Harvard, Mỹ, cảnh báo để bụng đói cũng gây ra nhiều rắc rối cho giấc ngủ tương tự ăn quá nhiều. Vì vậy, họ khuyên bạn nên ăn thứ gì đó nhẹ nhàng vào buổi tối. Chẳng hạn, phô mai có đủ hương vị để đáp ứng các thụ thể vị giác và sẽ không gây khó khăn cho cơ thể để tiêu hóa.

Tiến sĩ Michael Grandner, giảng viên tâm thần học, thành viên Chương trình Y học Giấc ngủ Hành vi tại Đại học Pennsylvania, Mỹ, khuyến cáo chúng ta nên ăn trước giấc ngủ ít nhất 2 giờ để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa.

Thực phẩm tốt cho bữa tối muộn nên là các món ít chất béo, ít muối, hạn chế calo, dễ tiêu hóa như bánh mì nướng, sữa chua, phô mai, rau, chuối…

Ăn khuya với nhiều chất béo, cay gây khó ngủ, tăng nguy cơ béo phì. Ảnh: Freepik.

Thức khuya

Ngủ không đủ giấc làm tiêu hao năng lượng, khiến cơ thể sản sinh ra nhiều cortisol hơn. Thức khuya cũng là thủ phạm khiến bạn dễ thèm ăn nhiều chất béo, có đường. Đó là lý do bạn có xu hướng tích mỡ nhiều nếu ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm.

Lượng mỡ thừa trong cơ thể khiến bạn có nhiều khả năng mắc các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim. Vì vậy, để có cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, bạn nên ngủ trước 23h và đủ 8 tiếng mỗi ngày.

Uống rượu, hút thuốc

Nhiều người có thói quen uống một ly rượu nhẹ vào buổi tối để dễ ngủ hơn. Nhưng quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Ban đầu khi uống rượu, bạn có thể cảm thấy buồn ngủ.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Robert Rosenberg, tác giả cuốn sách Sleep Soundly Every Night, Feel Fantastic Every Day, vài giờ sau khi uống rượu, cơ thể mới bắt đầu chuyển hóa nó. Quá trình này khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Đó là lý do nhiều người mệt mỏi, khó tập trung vào sáng hôm sau.

Một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Missouri, Mỹ, đã chỉ ra rượu là chất lợi tiểu, khiến bạn buồn đi vệ sinh suốt đêm.

Tương tự rượu, chất kích thích như thuốc lá cũng là kẻ thù với giấc ngủ. Nicotine trong thuốc gây hưng phấn, kích thích dây thần kinh và khiến bạn tỉnh ngủ.

Uống cà phê hoặc ăn chocolate

Caffeine trong trà, cà phê, chocolate và nhiều loại nước tăng lực là thủ phạm khiến bạn mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Ngay cả nạp caffeine 6-8 giờ trước khi ngủ, giấc ngủ của bạn cũng có thể ảnh hưởng, khiến chúng ta uể oải vào sáng hôm sau. Bởi caffeine có thể tồn tại trong cơ thể đến 12 giờ.

Lướt điện thoại

Tiến sĩ Robert Rosenberg, khuyên bạn nên tránh sử dụng bất kỳ sản phẩm điện tử, công nghệ phát sáng nào ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.

Thông thường, màn hình các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh nhằm giúp người dùng dễ quan sát, ngay cả trong điều kiện nắng gắt. Tuy nhiên vào ban đêm, não bộ bị "hiểu nhầm" đây là ánh sáng mặt trời.

Chính vì vậy, theo tiến sĩ Robert Rosenberg, ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại thông minh, tivi gây ức chế quá trình sản xuất hormone melatonin. Đây là loại hormone giúp cơ thể buồn ngủ.

Ngoài ra, ánh sáng xanh còn là tác nhân gây lão hóa da, tăng nguy cơ béo phì, ảnh hưởng sức khỏe của mắt và nhịp sinh học, chu trình sản sinh nội tiết.