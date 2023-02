Điều khiển xe máy lạng lách, thách thức cảnh sát

Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô, có hành vi thách thức.

Ngày 9/2, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa làm rõ nhóm thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô và thách thức lực lượng chức năng.

Theo đó, nhóm thanh thiếu niên này là Lê Văn Quốc Bình, Lê Phúc Hưng, Nguyễn Thanh Phước Đạt, Trần Hưng (cùng trú tại thị xã Hương Thủy) và Lê Quang Nhật (trú TP Huế).

Liên tục nhiều ngày, nhóm này điều khiển xe máy không có biển số chạy trên một số tuyến đường của TP Huế có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang tuần tra, cả nhóm có hành vi thách thức rồi tăng ga bỏ chạy.

Những phương tiện thiếu niên này điều khiển đều không có giấy tờ, đã tháo biển số, nghi vấn liên quan đến tang vật của các vụ trộm. Sự việc đang được Công an TP Huế xác minh làm rõ.

Theo số liệu thống kê trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Huế phát hiện, xử lý 238 trường hợp liên quan đến số thanh thiếu niên càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và tạm giữ 224 máy.