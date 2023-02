Điều khiển ôtô hết thời hạn đăng kiểm sẽ bị xử phạt ra sao?

Mức phạt cao nhất cho người điều khiển xe hết hạn đăng kiểm là 6 triệu đồng. Trường hợp xe gây tai nạn nghiêm trọng, cá nhân liên quan có thể bị xử lý hình sự.

Theo quy định của pháp luật, chu kỳ đăng kiểm đối với ôtô là bao lâu? Và nếu điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm trên đường, chủ xe có thể bị xử lý như thế nào?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; các khoản 9, khoản 17 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP và Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thời hạn đăng kiểm và mức xử phạt quá hạn đăng kiểm đối với ôtô 5 chỗ như sau:

Về thời hạn đăng kiểm, đối với phương tiện không kinh doanh vận tải có tuổi đời tối đa 7 năm, chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 30 tháng, còn chu kỳ định kỳ là 18 tháng. Đối với xe từ trên 7 năm tới 12 năm, chu kỳ định kỳ là 12 tháng, còn với xe từ trên 12 năm, chu kỳ định là là 6 tháng.

Đối với phương tiện có kinh doanh vận tải có tuổi đời tối đa 5 năm, chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 24 tháng, còn chu kỳ định kỳ là 12 tháng. Với xe từ trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng. Trường hợp xe có cải tạo, chu kỳ đầu là 12 tháng, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng.

Về chế tài xử phạt, nếu sử dụng xe hết hạn đăng kiểm dưới một tháng để tham gia giao thông, mức phạt áp dụng đối với chủ phương tiện là 4-6 triệu đồng (cá nhân) và 8-12 triệu đồng (tổ chức), căn cứ khoản 8, Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp hết hạn đăng kiểm từ một tháng trở lên, theo khoản 9, Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền là 6-8 triệu đồng (cá nhân) và 12-16 triệu đồng (tổ chức).

Đối với người điều khiển phương tiện, mức phạt là 3-4 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng, căn cứ khoản 9, Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp hết hạn đăng kiểm từ một tháng trở lên, theo khoản 9, Điều 2 Nghị định 123/2021NĐ-CP, chế tài áp dụng là phạt tiền 4-6 triệu đồng và tước bằng lái 1-3 tháng.

Ngoài ra, xe hết hạn đăng kiểm đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tham gia giao thông đường bộ. Do đó, nếu lái xe gây tại nạn nghiêm trọng, đây có thể là tình tiếp áp dụng quy định tại Điều 262 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn.

Tùy thuộc các tình tiết định khung, mức phạt cao nhất dành cho người phạm tội có thể lên tới 10 năm tù.