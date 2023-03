Điều khiến 'ông bố 12 con' Nick Cannon hối tiếc

Ngôi sao 42 tuổi cảm thấy tiếc nuối vì không có con chung với bạn gái cũ Christina Milian. Họ từng hẹn hò thời trẻ, mối tình kéo dài 2 năm.

Nick Cannon hiện là cha của 12 người con, trong đó có 2 con chung với diva làng nhạc Mariah Carey. Anh từng hẹn hò Christina Milian sau khi cả hai tình cờ gặp nhau trên trường quay bộ phim tình cảm Love Don't Cost a Thing (2003).

Theo Page Six, Nick mới đây xuất hiện trên chương trình The Shade Room. Khi được hỏi trong số người yêu cũ, anh muốn sinh con với ai, nam rapper cho biết: “Nếu tiết lộ điều này, tôi biết có thể lại gây xôn xao đấy. Nhưng mãi nhiều năm về sau, khi biết Christina có bầu, tôi đã thấy tiếc. Nhưng dù sao tôi vẫn rất mừng cho cô ấy”.

“Tôi nhớ khi ấy chúng tôi là những đứa trẻ đang yêu. Chúng tôi đã nói về điều đó, nhưng theo cách riêng. Cuộc sống tự lên kế hoạch cho nó rồi", Cannon chia sẻ thêm.

Nick và Christina hẹn hò khi cả hai mới ngoài 20 tuổi. Cuộc tình của họ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm. Sau khi chia tay, Christina hẹn hò với ca sĩ The-Dream và có một người con chung tên Violet. Cô cũng có hai con trai là Isaiah và Kenna với người chồng hiện tại Matt Pokora.

Nick tiếc nuối vì không có con chung với Christina. Ảnh: Wire Image.

Nick Cannon sinh năm 1980, là một rapper kiêm đạo diễn người Mỹ. Trong lĩnh vực truyền hình, anh cũng dẫn nhiều chương trình như The Nick Cannon Show, Wild 'n Out, America's Got Talent, Lip Sync Battle Shorties và The Masked Singer. Ngoài ra, anh cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Drumline, Love Don't Cost a Thing hay Roll Bounce.

Nick đã có tổng cộng 12 người con với 6 phụ nữ. Theo Page Six, anh có 2 con với Mariah Carey, 3 con với Hoa hậu đảo Guam Brittany Bell, 1 con gái với người mẫu Lanisha Cole, 3 con chung với người mẫu Abby De La Rosa, 1 bé trai với người mẫu Bre Tiesi và 2 con với người mẫu Alyssa Scott.