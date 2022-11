Điều ít biết về người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022

Chris Evans có người em trai là diễn viên Scott Evans. Tuy không nổi tiếng như anh mình, Scott vẫn ghi dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Anh được biết đến qua các phim Fringe, Law and Order: Criminal Intent, White Collar, Grace and Frankie, đóng vai chính trong bộ phim hài Most Love. Scott chia sẻ anh và Chris rất thân thiết. Ngày nhỏ, Chris thường bày trò trêu chọc anh. Ảnh: Pop Sugar.