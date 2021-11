Điều ít biết về người đàn ông quyến rũ nhất năm 2021

Danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2021 khiến Paul Rudd cảm thấy áp lực. Tài tử cho rằng các quý ông khác xứng đáng với sự tôn vinh này hơn anh.

Ngày 10/11, People cho biết với số phiếu cao nhất trong cuộc bình chọn thường niên, Paul Rudd chính thức trở thành Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2021.

Tạp chí Mỹ khen tài tử Marvel có đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp và nụ cười dễ mến. Sự tốt bụng, chăm chỉ, niềm nở và khiêm tốn cũng là ưu điểm giúp anh được yêu thích.

Tuy nhiên, danh hiệu khiến anh áp lực. "Tôi hiểu nhiều người sẽ thốt lên 'cái gì?' khi nghe Paul Rudd nhận danh hiệu này. Tôi không giả vờ khiêm tốn, nhưng thực sự, có nhiều người nên được tôn vinh hơn tôi", Rudd chia sẻ.

Paul Rudd trong bộ ảnh thực hiện cho số đặc biệt của tạp chí People. Ảnh: People.

Xuất thân khác biệt

Paul Stephen Rudd sinh năm 1969 ở Passaic, New Jersey (Mỹ) trong gia đình đến từ London (Anh) nhưng có gốc là người Do Thái nhập cư. Trong phim tài liệu Finding Your Roots 2017, Rudd tiết lộ cha mẹ anh là anh em họ của nhau. Anh thắc mắc theo kiểu hài hước: "Chuyện này có khiến con trai tôi cũng trở thành chú tôi không?".

Thời trẻ, Rudd đã làm nhiều việc khác nhau như nhân viên bán hàng, người chỉnh nhạc trong lễ cưới, quán bar. Anh có kiến thức và trải nghiệm trong lĩnh vực hàng không do cha mình - Michael Rudd - từng giữ vị trí Phó chủ tịch Trans World Airlines.

Paul Rudd và mẹ trong một sự kiện cách đây nhiều năm. Ảnh: Insider.

Theo GQ, Rudd mê đọc truyện tranh và xem kịch. Anh đã đăng ký khóa học 3 năm về kịch Jacobean, Shakespeare, Ben Jonson, John Webster và Thomas Middleton, với dự tính trở thành ngôi sao kịch. Rudd đã ghi điểm khi đóng chính vở kịch Twelfth Night của Shakespeare. Sir Nicholas Hytner - Giám đốc nhà hát Jacobean - khen Rudd thể hiện "sự chuyển biến tốt về cảm xúc và trí tuệ".

Tuy nhiên, số phận đưa đẩy anh theo điện ảnh. Nét diễn dí dởm và hay pha trò của Rudd cũng chịu ảnh hưởng từ các bài học kịch trước đó.

Hình mẫu nổi loạn thời trẻ

Chia sẻ trên Grantland năm 2011, Paul Rudd cho biết anh bị ám ảnh bởi phong cách và tài năng của rocker nổi tiếng thập niên 1980, Adam Ant. "Mái tóc của tôi từ thẳng sau xoăn chỉ sau một đêm vì tôi muốn giống Adam Ant. Lần khác, tôi nhờ mẹ thử cạo tóc hai bên mai vì thần tượng của tôi cũng làm vậy. Anh ấy trong rất ngầu. Thế nhưng, mẹ đã phản đối".

Khác hẳn hình tượng lịch thiệp, có phần nhẹ nhàng hiện nay, Rudd thời trẻ bộc lộ cá tính nổi loạn. Anh từng bị mẹ mắng khi muốn tẩy trắng phần đỉnh đầu để trông giống nghệ sĩ âm nhạc Howard Jones của xứ Wales.

Paul Rudd thời trẻ thay đổi nhiều kiểu tóc, học hỏi phong cách của Adam Ant và Howard Jones. Ảnh: Yahoo/People.

Trong quá trình quảng bá bộ phim hài Role Models, khi được hỏi hình mẫu ngoài đời thực, Rudd đã trả lời là Paul Newman. Anh ngưỡng mộ bậc tiền bối vì đã cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp phim ảnh.

Từng đóng Friends, thử vai cho Titanic

Khán giả thế hệ 9X thường nhớ Paul Rudd trong tạo hình "Người Kiến" Scott Lang ở bom tấn điện ảnh cùng tên. Đây là vai siêu anh hùng lệch chuẩn - một kẻ trộm, cựu tù nhân, tính cách ngang tàng - nhưng để lại ấn tượng đẹp trong mắt khán giả. Phần 3 của Ant-Man dự kiến ra mắt vào năm 2022.

Những năm đầu thập niên 2000, Rudd cũng là một phần của series truyền hình ăn khách Friends. Anh đóng vai Mike Hannigan, người chồng cuối cùng của Phoebe Buffay (Lisa Kudrow thủ vai).

Paul Rudd đã thú nhận trên podcast Conan Needs a Friend rằng, với tư cách diễn viên không xuất hiện quá nhiều trong series, anh thấy khó xử khi chứng kiến ​​màn chia tay đẫm nước mắt của dàn sao Friends đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ. "Tôi nghĩ mình không nên thể hiện cảm xúc quá nhiều trong khoảnh khắc đó", anh nói.

Theo Looper, Paul Rudd từng casting vai Jack Dawson trong phim Titanic như món quà dành cho cha. Michael Rudd, cha của Paul, là chuyên gia về tàu Titanic. Ông lưu giữ bộ sưu tập các kỷ vật liên quan đến con tàu này. Vì vậy, khi James Cameron công bố kế hoạch biến xác tàu năm xưa thành bộ phim điện ảnh, Rudd đã ghi danh. Đến cuối cùng, Rudd nhận ra anh không phù hợp với nhân vật.

Leonardo DiCaprio trong một cảnh phim Titanic năm 1997. Ảnh: Teen Vogue.

Vai diễn mang tính biểu tượng thuộc về Leonardo DiCaprio. Trước Titanic, DiCaprio chủ yếu tham gia phim độc lập nên lo lắng và áp lực khi đảm nhận dự án lớn như Titanic. Vì vậy, anh đã tìm Paul Rudd để nghe lời khuyên.

"Leo nói cậu ấy không biết mình phải làm gì với vai diễn. Tôi liền động viên 'chắc chắn cậu sẽ làm được'", Rudd hồi tưởng.

Người đàn ông "không tuổi"

Ở Hollywood, Paul Rudd thường xuyên lọt top nam diễn viên có vẻ ngoài trẻ trung, "không tuổi". Khi trào lưu #10yearschallenge thịnh hành, Rudd được khán giả ghép hai bức ảnh cách nhau 10 năm và ai cũng bất ngờ trước ngoại hình không mấy thay đổi của anh. Một thập kỷ trôi qua, gương mặt của Rudd có ít dấu hiệu tuổi tác.

Khi gia nhập MCU, Rudd cũng được khen trông như bạn bè đồng trang lứa với Chris Evans, Chris Hemsworth dù tài tử hơn các đàn em chục tuổi. "Nếu suối trường sinh tồn tại, chúng tôi tin Rudd đã tìm thấy nó", phóng viên Cnet đùa về sao Người Kiến.

Paul Rudd không lép vế về độ trẻ trung khi chụp ảnh cùng Chris Evans, Chris Hemsworth và Jeremy Renner trong sự kiện ra mắt phim Avengers: Endgame ở Thượng Hải năm 2019. Ảnh: People.

Trong bài phỏng vấn năm ngoái, Rudd chia sẻ về lời khen trẻ: "Thực ra, bên trong tôi đã như ông cụ 80 tuổi. Tôi sử dụng một ít kem dưỡng ẩm ở đây (chỉ vào ngực của mình)".

Theo Variety, Rudd tập thể dục 5 ngày mỗi tuần để duy trì cơ bắp, sức khỏe. Anh tập theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên Richard Louis và ăn uống dựa trên chế độ của chuyên gia dinh dưỡng Carlon Colker.