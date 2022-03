Điều hối tiếc trong sự nghiệp của Sandra Bullock

Sandra Bullock nói cô hối hận khi nhận lời tham gia "Speed 2". Nữ diễn viên không muốn người hâm mộ xem lại bộ phim từng giành giải Mâm xôi vàng.

Trong cuộc phỏng vấn với TooFab, Sandra Bullock nói về điều hối tiếc trong sự nghiệp đóng phim, trong đó có việc tham gia Speed ​​2: Cruise Control.

"Bạn làm tôi bối rối khi hỏi về bộ phim khiến tôi hối tiếc là Speed 2. Đến giờ tôi vẫn còn xấu hổ khi nhận lời tham gia bộ phim này. Tác phẩm hoàn toàn không có ý nghĩa. Tên gọi của phim cũng trái ngược với nội dung khi bối cảnh diễn ra trên một con tàu chậm chạp tiến về đất liền", Bullock nói.

Sandra Bullock và Jason Patric trong Speed ​​2: Cruise Control. Ảnh: Tele Star.

Bullock còn nói rằng cô ước gì mình không tham gia phim và không có người hâm mộ nào biết về Speed 2.

Sandra Bullock nhận lời đóng bộ phim sau thành công của phần 1 (1994). Trong phim, cô đóng vai người yêu của nam diễn viên Jason Patric. Trong lúc tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền ở Caribbean, một tên khủng bố uy hiếp thuyền trưởng và có ý định làm đắm tàu. Nhân vật của Bullock và người tình nhận nhiệm vụ giải cứu con tàu.

Trái ngược với Bullock, tài tử Keanu Reeves từ chối trở lại phần 2 sau khi nhận thấy kịch bản có nhiều vấn đề. Kết quả, phim trở thành bom xịt phòng vé khi thu về 164 triệu USD , trong khi kinh phí sản xuất đã lên đến 160 triệu USD .

Speed 2 sau đó được đề cử 8 giải Mâm xôi vàng, sau cùng chiến thắng hạng mục Bộ phim làm lại tệ nhất - giải thưởng mà không nhà làm phim, diễn viên nào muốn nhận.

Tạo hình của Sandra Bullock và Channing Tatum trong The Lost City. Ảnh: Variety.

Gần đây, Sandra Bullock được chú ý khi tham gia bộ phim The Lost City. Đóng cùng nữ diễn viên có "Harry Potter" Daniel Radcliffe, Channing Tatum và tài tử Brad Pitt.

Tại Liên hoan phim SXSW ở Austin, Texas, Mỹ, nữ diễn viên nói cô tạm ngừng đóng phim sau tác phẩm hợp tác cùng Daniel Radcliffe và tập trung vào việc làm mẹ. "Tôi hứa trở lại với điện ảnh nhưng không biết cụ thể khi nào, có thể là khi con tôi trưởng thành", nữ diễn viên nói với Fox News.

Sandra Bullock là một trong những minh tinh thành công nhất Hollywood. Nữ diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim như Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô, Speed, While You Were Sleeping, The Blind Side - tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm 2010.