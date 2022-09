Điều hối tiếc nhất của Madonna

Theo lời nữ hoàng nhạc Pop, cô thà bị đoàn tàu chạy ngang người còn hơn quyết định kết hôn thêm lần nữa.

Theo Hello Magazine, nữ hoàng nhạc Pop Madonna có cuộc đời đầy rẫy những scandal, thăng trầm trong sự nghiệp, và đặc biệt là những mối quan hệ thiếu gắn kết.

Sắp tới, Madonna tái hiện cuộc đời của mình trong bộ phim tài liệu. Nhưng không để người hâm mộ và khán giả chờ đợi lâu, nữ hoàng nhạc pop mới đây tiết lộ sự thật về những người bạn đời.

Trong chương trình Last Enough Love: 50 Number Ones, Madonna nói cô hối tiếc không chỉ một mà là cả hai cuộc hôn nhân.

Madonna và hai người chồng Sean Penn - Guy Ritchie. Ảnh: Hello Magazine.

Bà mẹ 6 con kết hôn lần đầu với nam diễn viên Sean Penn (1985-1989), trong thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng. Năm 2000, cô cưới Guy Ritchie và gắn bó đến năm 2008.

Trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh, Madonna nói: "Tôi thà để một đoàn tàu chạy qua còn hơn kết hôn thêm lần nữa".

Ngoài ra, Madonna không ngại ngùng khi thẳng thắn nói về đời sống tình cảm. Khi được hỏi về nỗi ám ảnh của hiện tại, thứ giúp cô tiếp tục sống, giọng ca Like A Virgin trả lời: "Tình dục".

Dù đã bước qua tuổi 64, Madonna vẫn chuộng phong cách hở và thường xuyên có những phát ngôn, bộ trang phục gây sốc. Hồi tháng 6, trong buổi hòa nhạc ở New York (Mỹ) để kỷ niệm Tháng Tự hào, tôn vinh những người thuộc cộng đồng LGBTQ+, nữ hoàng nhạc Pop tạo ra làn sóng tranh cãi vì biểu diễn dung tục.

Màn biểu diễn bị nói phản cảm trước đó của Madonna. Ảnh: Daily Mail.

Trong bài biểu diễn Hung Up, cả Madonna và bạn diễn là rapper Tokischa đều mặc hở hang. Trên sân khấu, hai ngôi sao ca nhạc thể hiện loạt động tác vũ đạo bị nhận xét gợi dục, đi quá giới hạn thuần phong mỹ tục đại chúng như mơn trớn cơ thể, sờ soạng vào những vùng nhạy cảm. Không chỉ vậy, giọng ca sinh năm 1958 còn khóa môi đàn em đáng tuổi cháu, làm gợi nhớ hình ảnh cô hôn môi Britney Spears từ 20 năm trước.

Trên mạng xã hội, khán giả nhận xét Madonna và Tokischa tự làm hoen ố hình ảnh bằng sự dung tục, gây khó chịu cho người xem và gây ra định kiến cho cộng đồng LGBTQ+.