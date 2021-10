Điều hòa thương mại làm sạch không khí

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giải pháp điều hòa thương mại hiệu suất cao, có tính năng lọc sạch không khí được ưu tiên lựa chọn cho các công trình.

Để đảm bảo chất lượng không khí trong các dự án, nhiều nhà thầu và chủ doanh nghiệp thường lựa chọn điều hòa thương mại có chức năng lọc khí, tích hợp công nghệ làm sạch tiên tiến.

Chất lượng không khí trong nhà được quan tâm

Trong giai đoạn dịch Covid-19, nỗi lo về sức khỏe đã góp phần thay đổi thói quen ăn uống, mua sắm của nhiều người. Thay vì đến cửa hàng, mọi người ở nhà nhiều hơn. Do đó, chất lượng không khí trong nhà, ở nơi không gian kín được quan tâm đặc biệt.

Chất lượng không khí trong nhà ngày càng được chú trọng.

Tại những công trình công cộng như tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện…, việc tìm kiếm các giải pháp giữ sạch không khí, giảm thiểu nỗi lo sức khỏe là vấn đề được ưu tiên. Tương tự, các mô hình kinh doanh nhỏ như nhà hàng, quán cà phê, phòng tập… cũng cần đảm bảo an toàn hô hấp cho nhân viên, khách hàng.

Không gian kín và nhỏ thì chất lượng không khí càng cần được chú trọng. Các biện pháp được nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh áp dụng là thiết kế không gian mở, sử dụng hệ thống cửa thông gió tự động và các thiết bị thu hồi gió. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa thương mại hiệu suất cao, được trang bị công nghệ lọc khí… cũng được quan tâm.

Công nghệ lọc không khí Nanoe X của Panasonic

Hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển với khoảng 240 báo cáo kiểm nghiệm, Panasonic ra mắt công nghệ độc quyền NanoeX. Công nghệ này được chứng minh hiệu quả ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc, chất độc hại với sức khoẻ con người, đồng thời giảm mùi khó chịu.

Hiện Nanoe X được ứng dụng vào các dòng sản phẩm âm trần cassette 4 hướng thổi U2 và âm trần nối ống gió F3 của hệ thống điều hòa trung tâm Panasonic FSV-VRF. Ngoài ra, công nghệ này được tích hợp trong dòng âm trần cassette 4 hướng thổi của hệ thống điều hòa thương mại cục bộ vừa và nhỏ Panasonic FS.

Nanoe X hoạt động dựa trên nguyên lý thu thập độ ẩm trong không khí, sử dụng bộ phóng đa điện cực multi-leader giải phóng các hạt phân tử nước tích điện siêu nhỏ (chứa 4.800 tỷ gốc OH mỗi giây). Các gốc OH này an toàn với con người, có tính oxy hoá, phản ứng với các tác nhân gây ô nhiễm không khí bằng cách tách hydro khỏi virus, vi khuẩn và biến đổi thành nước, từ đó ức chế hoạt động của chúng.

Ngoài ra, theo công bố của nhà sản xuất, công nghệ Nanoe X có khả năng hoạt động độc lập, lọc sạch không khí suốt 24 giờ (ngay cả khi tắt chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm của điều hòa).

Công nghệ Nanoe X ứng dụng trong dòng sản phẩm âm trần cassette 4 hướng thổi của điều hòa FSV và FS. Ảnh trích từ nghiên cứu Panasonic.

Tổ chức Nghiên cứu Tiếp xúc Toàn cầu Texcell chứng minh công nghệ Nanoe X có khả năng ức chế 91,4% virus SARS-CoV-2 sau 8 giờ bật điều hòa trong không gian 6,7 m3 (thử nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm kín, không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong khu vực không được kiểm soát).

Để nâng cao hiệu quả lọc khí, Panasonic cung cấp giải pháp thông gió thu hồi năng lượng ERV - mang nguồn khí tươi từ bên ngoài vào, đồng thời loại bỏ khí bẩn trong phòng. Trong quá trình thông gió, nhiệt lượng và độ ẩm trong phòng được thu hồi để làm lạnh lượng khí tươi đã lọc sạch, từ đó đưa trở lại vào không gian. Với giải pháp này, thiết bị của Panasonic tiết kiệm điện hơn so với giải pháp sử dụng quạt hút thông thường.

Trường quốc tế Concordia Hà Nội lắp đặt điều hòa trung tâm FSV-EX.

Nhờ những cải tiến công nghệ, điều hòa trung tâm FSV-VRF và điều hòa thương mại cục bộ FS của Panasonic được lựa chọn cho nhiều công trình từ nhỏ đến lớn. Kết hợp hệ thống thông gió thu hồi năng lượng, chất lượng không khí tại các tòa nhà được cải thiện rõ rệt.