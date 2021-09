Điều gì xảy ra với những đứa trẻ thường xuyên bị mắng?

1. Tác động tiêu cực đến hành vi: Nhiều cha mẹ cho rằng la mắng có thể giải quyết các vấn đề khi trẻ phạm lỗi. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng trong thời điểm đó, sẽ để lại hậu quả sau này. Một nghiên cứu năm 2013 về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cho thấy những lời la mắng của cha mẹ để lại nhiều hậu quả nặng nề hơn tưởng tượng. Nghiên cứu này được đăng trên Society for Research in Child Development, nói rằng nếu những đứa trẻ dưới 13 tuổi bị la mắng thường xuyên, các em sẽ phản kháng bằng cách lặp lại lỗi sai hoặc tăng mức độ hành vi tiêu cực của mình. Ảnh: Kingdom Of Baby.