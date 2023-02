Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn 'crash diet'

Chế độ ăn kiêng khẩn cấp có thể giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng cách này chỉ có tác dụng nhất thời.

Crash diet /ˌkræʃ ˈdaɪ.ət/ (danh từ): Ăn kiêng cấp tốc, ăn kiêng rất ít calo

Định nghĩa:

Crash diet được Oxford English Dictionary định nghĩa là chế độ ăn kiêng nhằm mục đích giảm cân nhanh chóng bằng cách hạn chế nghiêm ngặt lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Khái niệm ăn kiêng thần tốc này được cho là đã xuất hiện từ thế kỷ 20, vào khoảng năm 1956.

Vào các kỳ nghỉ lễ, nhiều người áp dụng crash diet để giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, tiến sĩ, bác sĩ Julianne Barry làm việc tại London Doctors Clinic nói với Cosmopolitan UK rằng chế độ ăn kiêng khẩn cấp có thể giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng cách này chỉ có tác dụng nhất thời và lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý.

Theo TS Julianne Barry, crash diet có thể khiến bạn gặp phải các vấn đề sau:

Làm giảm tốc độ trao đổi chất.

Làm suy giảm hệ thống miễn dịch.

Sản xuất ketone trong cơ thể, gây buồn nôn, hơi thở có mùi và các vấn đề về gan, thận.

Khiến cơ thể mất nước.

Gây ra các vấn đề về tim.

Làm tóc và da hư tổn.

Làm rối loạn thói quen đại tiện.

Khiến bạn luôn cáu kỉnh, thiếu năng lượng.

TS Julianne Barry khuyên rằng thay vì đặt mình dưới áp lực của chế độ ăn kiêng cấp tốc, bạn nên dành thời gian để áp dụng mục tiêu giảm cân điều độ. Với những thay đổi lối sống dài hạn, bạn có thể có được vóc dáng săn chắc và sức khỏe tốt hơn. Dưới đây là một số nguyên tắc bạn có thể áp dụng khi giảm cân theo chế độ dài hạn.

Giảm uống rượu bia.

Giảm lượng thức ăn có đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Bổ sung nhiều rau, trái cây và các loại hạt, ngũ cốc.

Tránh để bản thân căng thẳng.

Nên ăn chất béo lành mạnh, tránh thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa.

Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, tìm một bài tập thể dục thích hợp cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

Ứng dụng của crash diet trong tiếng Anh:

- With this crash diet she was losing sleep, feeling depressed every day and feeling constantly weak.

Dịch: Với chế độ ăn kiêng cấp tốc, cô ấy mất ngủ, cảm thấy chán nản mỗi ngày và luôn cảm thấy mệt mỏi.

- A person on a crash diet may experience symptoms related to the very low caloric intake such as headaches, dizziness, and irritability.

Dịch: Một người ăn kiêng cấp tốc có thể gặp các triệu chứng liên quan lượng calo thấp như đau đầu, chóng mặt và khó chịu, cáu gắt.