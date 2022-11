Điều gì xảy ra nếu Joker thực sự hạ sát được Batman

Trong “Joker 80th Anniversary Special”, DC đã hé lộ đôi chút về những gì có thể diễn ra nếu Joker thực sự thành công trong nỗ lực tiêu diệt Batman - kẻ thù không đội trời chung.

Hình minh họa. Joker có thực sự thắng nếu hạ sát được Batman? Ảnh: CBR

Là kẻ thù lớn nhất trong đời Joker, hắn luôn tìm cách gài bẫy, tấn công hay cố gắng tính kế để dồn Batman vào chỗ chết. Nhưng cố gắng đến đâu, kẻ thủ ác vẫn luôn thất bại.

Tuy nhiên, nhiều độc giả vẫn luôn thắc mắc câu hỏi về việc liệu Joker sẽ ra sao nếu không có Batman. Hắn sẽ đem bóng tối vây kín Gotham hay sẽ tới một thành phố khác, tìm một anh hùng khác để trêu đùa, thỏa mãn bản tính hiếu thắng?

Joker vs Batman

Và có một câu chuyện trong Joker 80th Anniversary Special đã tiết lộ điều gì thực sự xảy ra với Joker nếu như hắn thành công trong “đại kế hoạch” của mình. Không có gì đảm bảo rằng, giây phút đó, Joker sẽ vui mừng cả.

Theo trang CBR, phần truyện Kill the Batman đã tưởng tượng ra một thế giới mà ở đó, bằng một cách nào đó chưa được tiết lộ, Joker đã triển khai kế hoạch của mình thực sự suôn sẻ và thành công hạ sát được siêu anh hùng huyền thoại của Gotham.

Trong Kill the Batman, bằng một cách nào đó, Joker đã thực sự thành công trong việc đánh bại Người Dơi hoàn toàn. CBR.

Ba ngày sau, Lois Lane thực hiện một cuộc phỏng vấn với Alfred trong Batcave (Hang dơi) về cái chết của người anh hùng. Alfred rất đau lòng và đã quyết định nói ra sự thật với thế giới để công chúng có thể tôn vinh và tưởng nhớ Bruce. Liên tiếp sau đó, các nhân vật có tiếng nói cũng góp mặt trong cuộc phỏng vấn như James Gordon, Superman…

Một lễ tang lớn được tổ chức cho Batman. Và gần như toàn bộ Gotham đã tham gia lễ tưởng niệm khổng lồ này. Bạn bè, người thân tiếc thương cho số phận của Hiệp sĩ bóng đêm, từ Wonder Woman đến Harvey Dent, Mister Freeze đều thể hiện sự tôn trọng của họ dành cho Bruce Wayne.

Cách xa đám đông là một bóng hình quen thuộc. Gã đàn ông tóc xanh, mặc áo khoác dài. Nhưng trên mặt hắn không còn là điệu cười điên dại như mọi khi mà chỉ có sự thất thần. Điều khiến Joker bị sốc là việc đám đông đằng xa không hề đau buồn như hắn tưởng tượng. Bởi họ quyết định hành động giống những gì Batman đã làm khi anh ấy biến đau thương thành cơ hội.

Mất đi kẻ thù không đội trời chung, Joker không còn mục đích sống thực sự. Khán giả duy nhất từng quan tâm (hay nói đúng hơn là đủ khả năng để quan tâm) đến các trò đùa nguy hiểm đến điên khùng của hắn đã ra đi vĩnh viễn.

Cuối cùng, Joker rời đi mà không sử dụng chiếc áo khoác đánh bom tự sát. Hắn cũng quyết định rằng phải tìm một con đường mới trong cuộc đời - cụ thể là làm việc tại Sở Xe cơ giới Gotham (Gotham Department of Motor Vehicles).

Giây phút Joker đánh mất nụ cười mang tính thương hiệu. Ảnh: CBR.

Tại sao Joker cần Batman?

Đây không phải là lần đầu tiên Joker gần như từ bỏ cuộc đời tội phạm của mình sau khi nhìn thấy sự kết thúc của Batman. Going Sane của J.M. DeMatteis, Joe Staton, Steve Mitchell hay Emperor Joker của Jeph Loeb, Joe Kelly và Ed McGuinness và đặc biệt là The Man Who Killed Batman đã phần nào tiết lộ rằng nếu không có Batman là mục tiêu thì Joker sẽ khó có thể tìm thấy ý nghĩa trong việc phạm tội.

Kill the Batman lại một lần nữa củng cố thêm điều này, dù ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng, ở một tầng ý nghĩa nào đó, Joker đã bị đánh bại bởi chính những gì hắn gây ra.

Hắn ta coi việc chiến đấu với các anh hùng khác chỉ đơn giản như một việc để giết thời gian. Nhưng trong đó, không một ai có thể khiến hắn có được cảm giác bị đe dọa như những gì Batman có thể làm được. Giống một đứa trẻ con đam mê mạo hiểm, mất đi kẻ địch lớn nhất không khác gì cướp đi chiếc tàu lượn siêu tốc của Joker cả.