Điều gì khiến 'ubersexual' thu hút người khác

Ubersexual được lấy cảm hứng từ metrosexual nhưng hai kiểu người này có những phẩm chất, tính cách khác nhau.

Ubersexual /ˈuːbəˌsɛksjʊəl/ (danh từ): (Tạm dịch) Người đàn ông vượt trội

Định nghĩa:

Ubersexual được định nghĩa là người sở hữu những phẩm chất nổi bật của đàn ông truyền thống như tự tin, mạnh mẽ, can đảm. Những người này cũng biết quan tâm, đồng cảm và luôn cân nhắc các nguyên tắc và lý do chính đáng khi đưa ra quyết định.

Tác giả của thuật ngữ ubersexual là Marian Salzman - Giám đốc điều hành một công ty quảng cáo tại Mỹ. Ông nói rằng ubersexual hoàn toàn khác với metrosexual (khái niệm nói về nam thanh niên sống ở thành thị, có quan điểm chính trị tự do, quan tâm đến thời trang và có gu thẩm mỹ tinh tế). Cụ thể, thay vì quan tâm trau chuốt ngoại hình, những người được gọi là ubersexual lại quan tâm đến vẻ đẹp trí óc.

The Guardian chỉ ra một số cách phân biệt ubersexual và metrosexual, cụ thể như sau:

1. Metrosexual bị ám ảnh về ngoại hình và lối sống của bản thân, trong khi ubersexual lại có nhận thức về chính trị và quan tâm các yếu tố về thế giới thực tế.

2. Metrosexual có nhiều bạn bè là nữ giới, trong khi đó bạn thân của ubersexual thường là đàn ông, nhưng họ vẫn thể hiện sự tôn trọng với phụ nữ.

3. Metrosexual quan tâm vẻ đẹp ngoại hình, ubersexual lại quan tâm vẻ đẹp trí óc.

Ứng dụng của ubersexual trong tiếng Anh:

- Ubersexuals are the most attractive (not just physically), most dynamic men of their generations.

Dịch: Người đàn ông vượt trội là những người đàn ông hấp dẫn nhất (không chỉ về mặt thể chất), năng động nhất trong số những người đàn ông thuộc thế hệ của họ.

- Bono, lead singer of the rock band U2, has recently been hailed the ultimate ubersexual, rugged in appearance but confident and passionate about his beliefs

Dịch: Bono, giọng ca của ban nhạc rock U2, gần đây được ca ngợi là người đàn ông vượt trội, ngoại hình không hoàn hảo nhưng anh tự tin và hết lòng với niềm tin của bản thân.