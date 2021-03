Điều gì khiến trẻ hạnh phúc?

1. Không bị so sánh: Các nghiên cứu về sức khỏe tâm lý trẻ em chỉ ra lòng tự trọng và tinh thần của trẻ sẽ bị tổn hại nếu bị so sánh quá nhiều. Bị so sánh với "con nhà người ta", hay thậm chí so sánh với người thân trong nhà, sẽ khiến trẻ bất an, tự ti. Thay vì tạo ra môi trường dạy con độc hại, cha mẹ nên tập trung vào việc phát triển tiềm năng, lợi thế của trẻ. Khi được cha mẹ tin tưởng, coi trọng khả năng, trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin thể hiện bản thân. Ảnh: FirstCry Parenting.