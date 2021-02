Điều gì khiến 'Thanh gươm diệt quỷ' thành công?

Với 82 triệu bản được bán ra trong năm 2020, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" đã gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ( phát hành tiếng Việt với tên Thanh gươm diệt quỷ) là tác phẩm của Gotōge Koyoharu do nhà xuất bản Shueisha phát hành tại Nhật Bản.

Năm 2020 là một năm thành công rực rỡ đối với bộ manga Demon Slayer. Ảnh: Parliamo Di Videogiochi.

Bán hơn 80 triệu bản trong một năm

Năm 2019, Demon Slayer đứng đầu danh sách bán chạy nhất với hơn 12 triệu bản, nhiều hơn hai triệu so với bộ manga kinh điển One Piece (10,1 triệu bản). Thế nhưng đến năm 2020, tác phẩm của Koyoharu đã tạo ra một sự bứt phá không tưởng.

Cụ thể, tính từ 18/11/2019 đến 22/11/2020, Demon Slayer đã bán được 82,3 triệu bản, nhiều gấp hơn 10 lần các vị trí tiếp theo là Kingdom với 8,2 triệu bản và One Piece với 7,7 triệu bản. Có thể nói, Thanh gươm diệt quỷ đã tạo nên một cơn sốt thực sự đối với các độc giả của mình.

Chỉ cần nhìn vào các thông số trên cũng có thể hình dung ra sự gia tăng vượt bậc theo cấp số nhân về số lượng truyện bán ra trong năm 2020 của Thanh gươm diệt quỷ. Nhưng điều gì khiến bộ truyện gây nghiện cho người hâm mộ trên toàn thế giới?

Bảng xếp hạng những bộ truyện tranh bán chạy nhất trong năm 2020. Ảnh: Animenewsnetwork.

Ở một góc độ nào đó, có thể nói Thanh gươm diệt quỷ đã và đang thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp manga/anime. Khi mới ra mắt, bộ truyện tranh chưa thu hút được nhiều sự chú ý nhưng dần dần, nó nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Theo số liệu từ Animenewsnetwork, One Piece liên tục thống trị bảng xếp hạng bán chạy, ít nhất từ năm 2011 đến 2018 bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều bộ manga tên tuổi khác như Naruto, Attack on Titan hoặc Kuroko's Basketball.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào năm 2019 khi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vượt mặt cả One Piece lẫn hai hiện tượng mới Kingdom và My Hero Academy để đứng đầu bảng xếp hạng. Còn 2020, không một bộ manga nào có thể trở thành đối trọng thực sự của Thanh gươm diệt quỷ khi nó tạo ra một cú bứt phá ngoạn mục.

Giống nhiều bộ truyện nổi tiếng khác, sẽ có nhiều ý kiến lý giải vì sao bộ truyện lại nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ đến thế từ lượng người hâm mộ khổng lồ không ngừng tăng lên.

Nhiều người cho rằng, Demon Slayer đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều sau khi ra mắt bản anime. Phong cách hoạt hình trong sáng kết hợp nhuần nhuyễn với các pha hành động bắt mắt thực sự đã thu hút được không ít người hâm mộ.

Hơn nữa, Ufotable Studio - hãng phim hoạt hình cho loạt phim này - thường làm phim về thể loại light novel. Demon Slayer trở thành loạt phim Shonen Jump đầu tiên mà hãng xử lý.

Tuy nhiên, Ufotable đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ khó khăn này. Mọi cảnh đối kháng đều được tập trung xử lý màu sắc, đồ họa để tăng cao trào cảm xúc cho người xem. Chính điều này đã khiến xuất hiện một bộ phận không nhỏ người hâm mộ xem anime trước rồi mới quay ngược trở lại tìm đến manga.

Câu chuyện về Tanjiro và em gái đã thu hút hàng triệu đọc giả trên khắp thế giới. Ảnh: Best HD Wallpaper.

Mối liên kết gia đình không thể bị phá vỡ

Trong Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tác giả đã làm rõ ràng chủ đề cốt lõi của bộ truyện là gia đình là thứ quan trọng nhất, mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình là không thể phá vỡ. Điều này được thể hiện rất rõ qua mối quan hệ giữa Tanjiro và Nezuko.

Câu chuyện của Tanjiro bắt đầu với việc anh quyết tâm biến em gái của mình trở lại thành con người. Trong hành trình đó, Tanjiro đã luôn ở bên em gái để bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hiểm có thể xảy đến.

Nezuko cũng vậy, cô luôn bên cạnh anh trai mình dựa trên tình yêu thương và sự tin tưởng. Gia đình dù chỉ còn hai anh em nhưng tình cảm giữa họ chưa bao giờ phai nhạt.

Bản chất của thế giới trong Demon Slayer phụ thuộc vào một hệ thống được xây dựng dựa trên những con quỷ giết người và ngược lại. Máu chắc chắn sẽ đổ và độc giả sẽ mất đi rất nhiều nhân vật mà họ yêu quý. Nhưng điều đọng lại nhiều hơn cả sự mất mát chính là lòng tốt và sự hy sinh của Tanjiro.

Tình cảm gia đình, lòng tốt, sự hy sinh chính là ánh sáng tỏa khắp bộ truyện.

Tất nhiên, Tanjiro là nhân vật chính và cậu sẽ được xây dựng với hình ảnh của một người anh hùng. Tuy nhiên, dưới ngòi bút của Gotōge Koyoharu, Tanjiro hiện ra tinh tế hơn rất nhiều. Lòng tốt của của cậu là tia sáng cần thiết trong thế giới đầy rẫy ác quỷ.

Trong các tác phẩm nổi tiếng khác, những anh hùng thường hiện ra một cách hoàn hảo, mô phạm. Tuy nhiên, Tanjiro lại rất khác và không kém phần nổi bật. Tanjiro sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực kẻ yếu, thậm chí bảo vệ Tamayo và Yushiro dù họ là quỷ.

Bất chấp những gì đã mất và tất cả những gì Tanjiro vẫn còn để mất, lòng tốt không bao giờ phai nhạt. Độc giả hiếm khi nào nhận ra một khoảnh khắc chần chờ ở cậu bé mỗi khi đứng trước lựa chọn liệu có làm điều tử tế hay không.