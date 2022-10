Điều gì khiến lối sống 'coorie' được nhiều người lựa chọn?

Lối sống có nguồn gốc từ Scotland được nhiều người theo đuổi vì mang lại cảm giác dễ chịu khi hòa mình với thiên nhiên.

Coorie /ˈkuːrɪ/ (động từ): Cuộn mình

Định nghĩa:

Coorie là một khái niệm có nguồn gốc từ Scotland. Nghĩa gốc của từ này là cuộn mình, ôm ấp. Nhưng theo thời gian, coorie bắt đầu mang một tầng nghĩa khác.

Theo Gabriella Bennett, tác giả cuốn sách The Art of Coorie, mục đích của lối sống coorie là hướng đến cuộc sống yên tĩnh, nơi những bận rộn của cuộc sống thường ngày được thay bằng những thú vui nhỏ.

Khác với lối sống hygge ấm cúng của người Đan Mạch, coorie lại thiên về những hoạt động ngoài trời, tạo cảm giác mát mẻ, sảng khoái.

Những người theo đuổi lối sống coorie thường tìm thấy niềm vui khi đắm mình trong những chiếc hồ hoang dã, đi dạo trên thảo nguyên hoặc dành cả ngày chủ nhật để nấu ăn ngoài trời, sau đó quấn mình trong một tấm chăn, ngồi trước đống lửa và ngắm sao.

Ứng dụng của coorie trong tiếng Anh:

- Journalist Anna Pursglove discovered coorie when she moved her family of four from London to the Scottish Highlands for a better quality of life.

Dịch: Nhà báo Anna Pursglove đã khám phá ra lối sống cuộn mình khi gia đình 4 người của cô chuyển từ London về Scottish Highlands để tìm kiếm cuộc sống giá trị hơn.

- Coorie is all about that feeling of exhilaration and appreciation of feeling content in yourself, especially when paired with nature.

Dịch: Lối sống cuộn mình là những cảm giác vui vẻ và hài lòng được tìm thấy bên trong bạn, đặc biệt là khi hòa mình với thiên nhiên.