Điều gì khiến chúng ta gặp những giấc mơ sống động như thật

Những giấc mơ sống động có thể liên quan đến căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, dùng thuốc hoặc lạm dụng chất kích thích.

Vivid dream /ˈvɪv.ɪd driːm/ (danh từ): Giấc mơ sống động

Định nghĩa:

Vivid dream là giấc mơ có cảm giác chân thực đến mức bạn có thể nhớ rất rõ khi thức dậy, thậm chí thật đến mức bạn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ.

Theo Verywell Mind, các nhà khoa học không biết chính xác nguyên nhân gây ra những giấc mơ sống động. Tuy nhiên, họ xác định một số điều đã được chứng mình làm tăng nguy cơ gặp vivid dream trong giấc ngủ, cụ thể như sau.

Rối loạn giấc ngủ: Thức dậy thường xuyên lúc nửa đêm đồng nghĩa với việc bạn đang bị gián đoạn chu kỳ giấc ngủ và có nhiều khả năng nhớ được những điều đã mơ.

Lo lắng và căng thẳng: Những sự kiện lớn trong cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc, từ đó khiến bạn mất ngủ và vô tình "kích hoạt" những giấc mơ sống động.

Lạm dụng chất gây nghiện: Những giấc mơ sống động và ác mộng có thể bắt nguồn từ việc lạm dụng rượu và chất kích thích. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người đang trong quá trình cai chất gây nghiện thường có những giấc mơ sống động liên quan việc uống rượu hoặc dùng thuốc.

Ứng dụng của vivid dream trong tiếng Anh:

- Sleeping issues that cause a lack of sleep, such as insomnia and narcolepsy, can increase one’s risk of experiencing vivid dreams.

Dịch: Các vấn đề về giấc ngủ gây thiếu ngủ, ví dụ như mất ngủ và chứng ngủ rũ (narcolepsy), có thể làm tăng nguy cơ gặp phải những giấc mơ sống động.

- Many pregnant women say they experience vivid dreams, especially during the early days of their pregnancy.

Dịch: Nhiều phụ nữ mang thai cho biết họ trải qua những giấc mơ sống động, đặc biệt là trong những ngày đầu của thai kỳ.