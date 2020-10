Điều gì giúp Perfect One bán được 60 triệu sản phẩm tại Nhật?

Gói gọn 6 bước chăm sóc da trong một sản phẩm an toàn và tiện lợi, Perfect One là một trong những thương hiệu mỹ phẩm được phụ nữ Nhật rất ưa chuộng.

Trong cuộc sống bận rộn, nhiều chị em phụ nữ có xu hướng lược giản các bước chăm sóc da. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng một sản phẩm với nhiều công dụng, lành tính và có nguồn gốc rõ ràng. Nhờ đáp ứng được điều này, thương hiệu mỹ phẩm Perfect One đến từ Nhật Bản đang được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng.

Perfect One là thương hiệu dưỡng da “Made in Japan”.

Chính thức ra mắt thị trường mỹ phẩm Việt cách đây không lâu, Perfect One đã nhận được sự chú ý và tín nhiệm của phái đẹp. Thương hiệu đến từ xứ phù tang đã phủ sóng rộng khắp hệ thống AEON Mall Tân Phú, Fbeauty, AB Beauty World và các đại lý tại tỉnh Bình Dương, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Đà Nẵng...

Lễ ra mắt chính thức của Perfect One tại Việt Nam.

Perfect One là dòng mỹ phẩm "all in one" (nhiều công dụng trong một sản phẩm), tích hợp nước cân bằng, sữa dưỡng, kem dưỡng, serum, mặt nạ và kem lót. Thương hiệu mang đến khái niệm làm đẹp mới, giúp chị em nâng niu làn da hiện đại nhưng không “hại điện”. Nếu người Hàn nổi tiếng với phương pháp dưỡng da 10 bước thì người Nhật lại mang đến trào lưu dùng một sản phẩm nhiều công dụng, lược bỏ sự rườm rà mà vẫn mang đến làn da đẹp.

Không chỉ giải quyết được bài toán ngốn cả tiếng đồng hồ cho một lần chăm sóc da, cùng vài triệu đến vài chục triệu sắm mỹ phẩm, sản phẩm “all in one” còn giảm nguy cơ kích ứng da do sử dụng chồng chéo nhiều loại liên tiếp. Sử dụng sản phẩm, tín đồ làm đẹp thông minh sẽ hiểu rằng quy trình chăm da đúng là khi bạn cảm nhận được làn da mình khỏe mạnh, tươi tắn mỗi ngày.

Perfect One tích hợp nhiều bước chăm sóc da trong một sản phẩm.

Perfect One là “con cưng” của Tập đoàn Shinnihon Seiyaku với 28 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và xuất khẩu dược mỹ phẩm. Với mục tiêu mang đến vẻ đẹp bằng phương pháp chăm sóc đơn giản nhất, cứ mỗi 7 giây lại có một sản phẩm của thương hiệu này đến tay khách hàng. 60 triệu sản phẩm đã được tiêu thụ tính đến tháng 9/2020.

Cũng chính nhờ bảng thành tích này, Perfect One đứng đầu top mỹ phẩm “all in one" bán chạy nhất xứ anh đào trong 4 năm liền (2016-2019). Tại châu Á, thương hiệu có mặt tại 7 quốc gia với 550 gian hàng và 41 cửa hàng luôn đông khách.

Sản phẩm có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên.

Các dòng sản phẩm của Perfect One chứa các nguyên liệu lành tính từ thiên nhiên như rễ cây murasaki, dầu argan, dầu cám gạo, cúc la mã, quả tầm xuân, rau má, cam thảo, tinh dầu hoa hồng Bulgari…, phù hợp với làn da nhạy cảm của phụ nữ Á Đông. Perfect One cũng chứa alpha-arbutin chiết xuất từ quả bearberry, hỗ trợ làm da tươi sáng và mịn màng hơn. Đồng thời, chiết xuất rễ cây murasaki từ vườn thảo dược tự trồng là thành phần dưỡng da tốt, giúp làm dịu và cung cấp độ ẩm cho da.

Thêm vào đó, sản phẩm chứa collagen phức hợp Ex được tạo thành từ 7 loại collagen khác nhau, có khả năng khóa ẩm, giúp da luôn căng mọng. Perfect One còn sở hữu công nghệ Protected collagen hàng đầu thế giới và collagen thủy phân nồng độ cao, giúp phân tử collagen dễ dàng thẩm thấu vào từng tầng da, giúp da hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các chị em, Perfect One sản xuất sản phẩm "all in one" thuộc nhiều dòng, từ làm sạch, dưỡng da, tinh chất đến trang điểm. Với nguồn nguyên liệu thiên nhiên kết hợp công nghệ tiên tiến, thương hiệu hướng đến tiết kiệm chi phí, tiền bạc và trở thành bạn đồng hành nuôi dưỡng nét xuân sắc cho phái đẹp.