Điều gì giúp Kazuo Ishiguro thành công trong văn chương?

Với khả năng sử dụng ngôn từ tốt, kết hợp góc nhìn sâu sắc, Kazuo Ishiguro đã sáng tác những kiệt tác hàng đầu thế giới.

Sinh ra ở Nagasaki, Nhật Bản, năm 1954. Năm 6 tuổi, Kazuo Ishiguro chuyển đến Anh và sống tại đó cho tới bây giờ. Lớn lên ở vùng nông thôn bên ngoài thủ đô London trong những năm 60, ban đầu, Kazuo mơ ước trở thành nhạc sĩ nhạc pop, một tay chơi guitar trong các câu lạc bộ. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của Kazuo Ishiguro không thành công như kỳ vọng.

Nhà văn Kazuo Ishiguro. Ảnh: Thetimes.

Học tiếng Anh, Triết học, làm nhân viên xã hội

Khi còn trẻ, nhà văn tài ba này từng theo học tiếng Anh và Triết học tại Đại học Kent. Ông cũng hoàn thành bằng thạc sĩ về "Viết sáng tạo" tại Đại học East Anglia năm 1980. Các tác phẩm văn học đầu tiên của Kazuo Ishiguro cũng được sáng tác trong khoảng thời gian này. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, Cảnh đồi mờ xám (A Pale View of Hills), được xuất bản vào năm 1982.

Cảnh đồi mờ xám chưa phải là một kiệt tác khiến cho toàn bộ văn đàn thế giới phải trầm trồ nhưng đây là viên gạch đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một cây bút mang tầm vóc quốc tế sau này. New York Times Book Review đánh giá rất cao tác phẩm đầu tay này của Kazuo Ishiguro.

Họ coi đây là cuốn tiểu thuyết đầy tinh tế với các nhân vật được xây dựng hết sức thuyết phục. Nhưng điều khiến độc giả nhớ tới nhiều nhất là sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa bi thương và sự mỉa mai.

Một năm sau, ông dành toàn bộ thời gian và tâm huyết của mình cho việc viết lách sau khi từ bỏ công việc nhân viên xã hội tại một nơi tạm trú dành cho người vô gia cư.

Nếu như tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Kazuo trong giới sáng tác thì ngay tại cuốn tiểu thuyết thứ hai, tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi tại nước Anh.

An Artist of the Floating World (tạm dịch Người nghệ sĩ của thế giới trôi nổi) nhanh chóng gặt hái thành công khi trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Anh vào thời điểm đó và mang về cho Kazuo Ishiguro giải Whitbread.

Sách Tàn ngày để lại mới phát hành tiếng Việt. Ảnh: Hạnh Nguyễn.

Sự kết hợp giữa Jane Austen, Franz Kafka, Marcel Proust

Đến năm 1989, Kazuo khẳng định tên tuổi và vị thế của mình trên trường quốc tế. Cuốn Tàn ngày để lại đã giúp người đàn ông 35 tuổi lúc đó trở thành một trong những tác giả thành công nhất nước Anh.

Cuốn tiểu thuyết đã chiến thắng tại giải Man Booker và bán được hơn một triệu bản chỉ riêng tại thị trường Anh. Gần 30 năm sau, Kazuo Ishiguro chính thức nhận được giải Nobel Văn chương năm 2017.

"Kazuo Ishiguro là người có hứng thú trong việc thấu hiểu quá khứ, nhưng ông ấy không bù đắp quá khứ mà khai thác những gì chúng ta đã phải quên đi để tồn tại...", bà Sara Danius, Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển, nói về chủ nhân của giải Nobel Văn chương năm 2017.

Cũng trong năm đó, Kazuo Ishiguro được các nhà phê bình, giám khảo của giải Nobel Văn chương đánh giá rất cao. Chính Sara Danius đã mô tả về tác giả người Anh gốc Nhật như sự kết hợp giữa Jane Austen và Franz Kafka, pha thêm một ít phong cách của Marcel Proust.

Các tác phẩm của Kazuo thường mang đến cho độc giả những suy tư về ký ức, quá khứ và nhân sinh. Có lẽ chính những tháng ngày làm việc với tư cách nhân viên xã hội đã giúp ông gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều câu chuyện.

Không những thế, quãng thời gian theo đuổi niềm đam mê âm nhạc đóng góp không nhỏ vào khả năng lựa chọn và sử dụng từ ngữ của Kazuo.

Tất cả điều đó đã giúp tác giả người Anh gốc Nhật này tích lũy cũng như hình thành nhân sinh quan riêng cho mình. Nó gián tiếp định hình phong cách viết cùng các đề tài mà sẽ ông thường hướng tới trong tương lai.

Với khả năng sử dụng ngôn từ xuất sắc từ những năm tháng còn đi học kết hợp với góc nhìn sâu sắc, đầy trải nghiệm, Kazuo Ishiguro đã cho ra những kiệt tác hàng đầu thế giới.