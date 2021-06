Điều gì giúp đế chế tỷ USD Kardashian duy trì suốt 14 năm?

Cách làm chương trình khác biệt, giữ sức nóng trước truyền thông là yếu tố giúp nhà Kardashian thành công, duy trì chương trình tạo nên "đế chế tỷ USD".

Theo BBC, sau 14 năm với 20 mùa, Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) phát sóng tập cuối vào tuần này. Được mua bản quyền và phát sóng ở hàng chục quốc gia, chương trình gây chú ý bởi những câu chuyện xoay quanh nhà chị em Kim và những chàng rể.

Với việc Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Kim là 1 tỷ USD , (trước đó Kanye West và Kylie Jenner cũng được gọi là tỷ phú) điều đó giúp họ được truyền thông gọi là “đế chế tỷ USD”, “gia đình tỷ USD”...

Bất kể mọi chỉ trích, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của gia đình Kim. Theo chuyên gia, họ có cách gây chú ý mà bất kể người nổi tiếng nào cũng cần học hỏi.

Cách làm show khác biệt

Meredith Jones, tiến sĩ từ Đại học Brunel, London, Anh, cho rằng lý do đầu tiên quyết định thành công của Kardashian là luôn sẵn sàng cởi mở trước ống kính. “Họ đóng kịch nhưng đầy chủ ý, mức độ chân thực giúp show gia đình thu hút khán giả. Ngoài ra, nhiều người nghĩ nhà Kardashian chỉ biết chiêu trò. Thực tế họ là những người hài hước”, tiến sĩ nói.

Điều quan trọng, show thực tế nhà Kim đi theo chế độ mẫu hệ, nữ quyền. Nếu theo dõi, những chàng rể nổi tiếng như Kanye West, Scott Disick… đều chỉ làm nền cho những người phụ nữ trong nhà.

Kim cũng đưa tiêu chuẩn làm đẹp để nhiều phụ nữ học hỏi. “Có thể nói rằng Kim ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm về cái đẹp toàn cầu. Show thực tế cung cấp nhiều dịch vụ chuyên nghiệp, trong đó có trang điểm, nhuộm da, tạo kiểu và chăm sóc tóc. Ngày càng nhiều người nhận thấy nhà Kim liên quan đến cuộc sống của mình”, tiến sĩ Jones nói.

Những người phụ nữ nhà Kardashian đều thành công.

Từ chương trình thực tế xoay quanh những thành viên trong nhà, các thành viên có chủ ý xây dựng bản thân trở thành ngôi sao mạng xã hội. Trong đó, Kim Kardashian và Kylie Jenner là hai ngôi sao nằm trong danh sách 10 tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Kendall, Khloé và Kourtney đều có mặt trong top 20.

Nhà Kim bắt đầu kiếm tiền nhờ thương hiệu riêng, cách quảng cáo chính chủ yếu dựa vào nền tảng mạng xã hội. Từ một ứng dụng giao lưu bằng hình ảnh, họ biến nó thành hệ thống tiếp thị, phân phối doanh nghiệp hiệu quả.

Các dòng mỹ phẩm của Kylie Jenner, sản phẩm làm đẹp và dòng quần áo định hình của Kim Kardashian, thương hiệu quần jeans của Khloé... giúp gia đình kiếm được hàng triệu USD.

“Những người của công chúng gần đây học hỏi cách nổi tiếng của gia đình Kardashian, nhưng không thể phủ nhận không ai làm tốt như họ”, diễn viên hài Marcy Jarreau nói với BBC.

Đế chế tỷ USD cũng cho thấy một kiểu gia đình rất khác trên sóng truyền hình. Nó thực tế và nhiều mâu thuẫn phát sinh. Nhiều khán giả thấy đồng cảm khi họ theo dõi chương trình.

Keeping Up with the Kardashians giống như xã hội thu nhỏ, hội tụ mọi vấn đề phức tạp. Từ việc Caitlyn Jenner - người từng kết hôn với Kris, cha đẻ của Kendall và Kylie Jenner - chuyển giới, việc chị em mâu thuẫn, chuyện Kim và Kanye West ly hôn và hàng loạt vấn đề phức tạp khác trong gia đình…

Ngoài ra, cách họ mâu thuẫn, nhưng sẵn sàng bỏ qua tất cả để cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ các thành viên còn lại khi gặp vấn đề trong cuộc sống là điểm nhấn rất lớn của show thực tế.

“Tôi ấn tượng với việc họ luôn yêu thương nhau. Nhiều người thường cho rằng họ không có giá trị đạo đức, tôi lại thấy KUWTK lại là một trong những show lành mạnh trên sóng truyền hình”, Tiến sĩ Meredith Jones nói.

Tranh cãi tạo nên đế chế tỷ USD

Theo BBC, show KUWTK có thể nói lên sự đa dạng trong cuộc sống người Mỹ nhưng cũng phản ánh nhiều điều không tốt.

Nhà Kardashian thường xuyên vướng vào các cáo buộc chiếm dụng văn hóa, “nhuộm đen” từ màu da đến phong cách thời trang.

“Họ đã chiếm dụng quá nhiều thứ từ cơ thể, quần áo, cách làm tóc… Đặc biệt, văn hóa da đen là điều yêu thích của nhà Kim. Trên thực tế, họ đều là những người da trắng. Họ bất chấp những lời chỉ trích, mục đích lớn nhất là duy trì độ nóng trên mặt báo, kéo sự chú ý về show thực tế”, Adria Y Goldman, giảng viên truyền thông tại Đại học Mary Washington, nói.

Chuyện tình cảm phức tạp của gia đình Kim Kardashian cũng là yếu tố thu hút khán giả. Mối quan hệ giữa Kim và Kanye West, Khloé và Tristan Thompson, Kylie và Travis Scott… đều gây tranh cãi.

Với vợ chồng Kim, họ gây chú ý từ những bức ảnh nóng, phát ngôn, vụ chạy đua vào Nhà Trắng dẫn đến việc chia tay sau 7 năm chung sống.

Cặp tình nhân Tristan Thompson và Khloé Kardashian lại gây ồn ào bởi việc ngoại tình. Họ công bố chuyện tình cảm vào năm 2016, hai năm sau đó Thompson lộ chuyện ngoại tình, phản bội bạn gái đang mang thai 9 tháng.

Theo TMZ, ngôi sao bóng rổ lừa dối bạn gái lần thứ hai vào năm 2019. Người mà ngôi sao bóng rổ ngoại tình lại là bạn thân của Kylie Jenner - em gái cùng mẹ khác cha của Khloe Kardashian.

Kim Kardashian - Kanye West và Kylie Jenner là ba cái tên làm nên thành công lớn cho đế chế tỷ USD.

Sự phô trương về mức độ giàu có cũng là một phần khiến gia đình Kim Kardashian được chú ý. Từ năm 2020, theo Forbes, nhà Kim có ba thành viên trở thành tỷ phú USD, bao gồm Kylie Jenner, Kanye West và Kim Kardashian, mặc dù sau đó Kylie Jenner bị tước danh hiệu vì thiếu minh bạch.

Sau khi được chính thức công nhận là tỷ phú USD, Kim Kardashian cho biết Kanye West giúp đỡ cô rất nhiều trong việc kinh doanh. “Anh ấy dạy tôi biết cách không bao giờ hài lòng hay thỏa hiệp, làm thế nào để trở thành chủ, nắm quyền thực sự”, Kim nói với Forbes.

Trong những tập cuối, chính sự phô trương của gia đình Kim khiến nhiều khán giả gặp khó chịu. “Trong khi quá nhiều đau khổ đang diễn ra, các vấn đề liên quan đến tài sản… đều không phù hợp. Nhưng cuối cùng, họ vẫn được quan tâm và xuất hiện trên mặt báo”, chuyên gia nói.

Tuy Keeping Up with the Kardashian kết thúc sau 14 năm phát sóng, gia đình Kim ký thỏa thuận mới với dịch vụ xem Hulu, chuẩn bị ra mắt chương trình khác.

Theo BBC, thông tin chi tiết về chương trình mới chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng khán giả biết thêm về vụ ly hôn của Kim và Kanye West.

Sau khi lấy bằng luật, Kim dự định mở công ty luật, tập trung vào công việc tòa án. “Tôi không nghi ngờ những ý định của Kim. Tôi biết cô ấy là người bói được làm được. Trước đây, nghe tin Kanye West tranh cử tổng thống, tôi cứ ngỡ đó sẽ là Kardashian”, Tiến sĩ Jones nói.

Không thể phủ nhận Keeping Up with the Kardashians là bàn đạp để gia đình Kim chạm đến thành công, duy trì sự giàu có suốt 14 năm qua..

“Sau nhà Kardashian, tôi không biết liệu ai đủ khả năng tạo được cú hích như Keeping Up with the Kardashians không? Có thể, nhưng sẽ mất nhiều năm nữa, chứ không phải ngay lúc này - thời của Kardashian vẫn còn đó”, Tiến sĩ Meredith Jones khẳng định.