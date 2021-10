Điều gì giúp AIA Việt Nam là môi trường làm việc lý tưởng năm 2021?

Suốt thời gian “xa mặt nhưng không cách lòng”, nhân viên AIA được trang bị công cụ làm việc từ xa, truyền năng lượng tích cực và giữ mối dây gắn kết đểvượt thử thách.

Great Place To Work - giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhân sự - vừa cập nhật danh sách công ty có môi trường làm việc lý tưởng năm 2021. Nhân sự làm việc trong công ty được tổ chức này công nhận có nhiều cơ hội làm việc, học hỏi, môi trường thân thiện, chuyên nghiệp cũng như đãi ngộ hấp dẫn. Trong đó, AIA Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiếm hoi tại Việt Nam được Great Place To Work chứng nhận có môi trường làm việc lý tưởng trong 4 năm liên tiếp.

Covid-19 buộc nhân sự chuyển đổi mô hình làm việc từ văn phòng sang tại nhà. Nghiên cứu thực hiện với 1.000 nhân sự ở Anh, được công bố trên tạp chí Journal of Occupational and Environmental Medicine, chỉ ra 64% nhân viên gặp vấn đề sức khỏe, 75% bị căng thẳng khi làm việc ở nhà. Song với “người AIA”, quá trình làm việc ở nhà vẫn vui vì được công ty quan tâm chu đáo.

Nguyễn Phạm Hoàng Thúy, nhân viên bộ phận Sức khỏe và sống vui khỏe, gia nhập AIA Việt Nam 5 tháng thì làm việc tại nhà 4 tháng. Cứ ngỡ “lính mới” sẽ gặp khó do chưa kịp làm quen công việc và đồng nghiệp, nhưng Thúy đã trò chuyện cả với phòng ban khác. Cứ 2 tuần, bộ phận của Thúy online tâm sự về cuộc sống và tình hình dịch bệnh gần nhà. Cũng dịp này, cả nhóm biết mẹ Thúy không may trở thành F0 và kịp thời động viên, chia sẻ kinh nghiệm vượt dịch, đồng thời hỗ trợ trong công việc.

“Tôi từng qua nhiều nơi, song có thể cảm nhận rõ văn hóa khác biệt - đặt con người lên hàng đầu - ở AIA Việt Nam. Dù làm việc từ xa, mối quan hệ với công ty không ‘lỏng lẻo’, thậm chí mọi người tương tác, nói chuyện nhiều hơn và hiệu quả chẳng kém gặp mặt trực tiếp tại văn phòng. Cảm giác như người nhà, không hề xa lạ vì lúc nào cũng được đồng nghiệp và anh chị phòng ban khác hỗ trợ, chia sẻ nhiệt tình”, Thúy chia sẻ.

Giãn cách không ngăn được AIA Việt Nam tổ chức loạt hoạt động gắn kết đội nhóm, sự kiện trực tuyến thú vị dành cho nhân viên. Đó là thử thách học tập “We bet you can not”, cuộc thi tập luyện và nấu ăn “Stay healthy & happy”, giải chạy ảo đi bộ gây quỹ vaccine “Walk to run”, cuộc thi kỳ tài tranh luận “AIA the debaters”, tìm hiểu phương thức quản trị rủi ro thông qua mô hình AIA Risk Warriors… Trong đó, “lính mới” như Thúy đã kịp tham gia “AIA the debaters” kéo dài 5 tuần liên tục và đi đến chung kết.

“AIA the debaters được tổ chức quy mô không kém gameshow chuyên nghiệp. Có thể nói, đây là trải nghiệm thú vị suốt nhiều năm đi làm. Tôi được học hỏi nhiều từ đồng nghiệp”, Thúy kể.

Trịnh Thanh Hà, bộ phận Quản lý nâng cao trải nghiệm khách hàng, cũng chưa từng trải qua 4 tháng liên tục làm việc ở nhà như vừa qua. Thế nhưng, AIA Việt Nam giúp trải nghiệm này trở nên nhẹ nhàng, thú vị và gắn kết. Các chính sách “Care 100%”, hoạt động “AIA care never stops” được triển khai giúp nhân viên không cảm thấy bị bỏ rơi. Hà bất ngờ nhận thư thăm hỏi đều đặn của công ty, được giao bánh trung thu tận nhà dù việc vận chuyển khó khăn.

Thanh Hà còn thuộc nhóm runner tham gia giải chạy trực tuyến thử thách 21 ngày, đi bộ gây quỹ vaccine, cùng công ty lan tỏa lối sống khỏe mạnh và ủng hộ cộng đồng. Hà cho hay, cô được truyền cảm hứng sâu sắc từ đồng nghiệp.

“Tập đoàn có lịch sử phát triển trăm tuổi, nhưng văn hóa làm việc ở AIA Việt Nam trẻ trung hơn nhiều. Càng tham gia các hoạt động của công ty, tôi càng tự hào khi là một phần của tổ chức này”, Hà chia sẻ.

Cô không quên chia sẻ về chuỗi kỷ niệm vui vẻ cùng đồng nghiệp hưởng ứng thử thách “Thrive yourself - Đánh bật Cô Vy” và “WFH - Xa mặt nhưng không cách lòng” của AIA Việt Nam trên Tiktok. Dù giãn cách có kéo dài, năm nay vẫn có không ít hoạt động ý nghĩa để tiếp năng lượng tích cực cho nhân viên.

Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam, cho biết: “Ngay khi đại dịch bùng phát, điều công ty quan tâm nhất là sự an toàn của toàn bộ thành viên AIA Việt Nam. Bởi bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là ngành kinh doanh dựa trên yếu tố con người, luôn lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động. Chúng tôi không ngừng kết nối, quan tâm, chia sẻ và đồng hành để các thành viên cảm thấy gắn kết, mạnh mẽ tiến về phía trước. Hơn 6 năm gắn bó với AIA Việt Nam, tôi tự hào khi cùng cộng sự tạo ra môi trường truyền cảm hứng làm việc và mong muốn cống hiến hết sức mình, cả trong thời điểm đầy thử thách”.

Một ngày “work from home” của anh Nguyễn Ngọc Tú, nhân viên bộ phận Quản lý nâng cao trải nghiệm khách hàng, thường bắt đầu bằng buổi cà phê với thành viên cùng nhóm hoặc đồng nghiệp phòng ban khác. Không phải chạy xe đến công ty, anh có nhiều thời gian thưởng thức tách cà phê nóng hổi, đọc tin tức và bắt đầu buổi họp sớm hơn. Các luồng email đến, đi suốt ngày giữ công việc liền mạch và đảm bảo cán đích đúng hạn. Thỉnh thoảng khi cần họp trao đổi ý kiến, anh đặt hẹn qua các ứng dụng để kết nối nhanh.

Tú cho biết toàn bộ hạ tầng, thiết bị làm việc online đều do công ty tài trợ để giữ kết nối thông suốt. AIA Việt Nam không những hỗ trợ chi phí Internet, mà còn đảm bảo thu nhập cho nhân viên. Anh cảm thấy làm việc từ xa rất thoải mái, thuận lợi. Thậm chí, nhân viên được tạo điều kiện phát triển bản thân qua cuộc thi “AIA the debaters”.

“Dịch bệnh không cản được nhân viên AIA ‘cá chép hóa rồng’ với loạt chương trình đào tạo và học tập trực tuyến. Thay vì giữ mình trong con lạch nhỏ, mọi người đều hưởng ứng hoạt động nâng cao kỹ năng để sẵn sàng bơi ra sông lớn sau đại dịch. Công ty tạo chất xúc tác, còn công nghệ là cầu nối”, Tú cho hay.

Bà Trần Thị Ái Liên, Phó tổng giám đốc Nhân sự của AIA Việt Nam, chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên công ty vì sự kiên cường, dũng cảm. Cam kết của họ mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Chứng nhận Môi trường làm việc lý tưởng là sự phản chiếu những đóng góp tốt đẹp của các thành viên AIA Việt Nam cho tổ chức. Đó là tài sản, niềm hạnh phúc của tất cả doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - ngành đậm tính nhân văn”.

Khảo sát “Chính sách nhân sự giai đoạn Covid lần thứ 3” từ Talentnet chỉ ra 66% doanh nghiệp không có chính sách hỗ trợ nhân viên khi làm việc tại nhà. AIA Việt Nam nằm trong số ít 34% công ty triển khai chính sách hỗ trợ, thực hiện sớm và lâu dài đến làn sóng Covid-19 thứ 4.

Giải thưởng Môi trường làm việc lý tưởng từ Great Place to Work phần nào minh chứng cho khả năng thích ứng của AIA, đặt giá trị con người lên hàng đầu. Ngoài chứng nhận này tại Việt Nam, tập đoàn vào Top 100 công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới do FutureBrand Index bình chọn. Văn hóa, môi trường làm việc ở đây có đến hàng chục nghìn nhân viên, 2 tổ chức lớn công nhận.