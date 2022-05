Điều gì diễn ra bên trong Met Gala?

Met Gala 2022 dựa trên các nguyên lý của phong cách Mỹ và tiếp tục tôn vinh những người hùng vô danh về thiết kế của đất nước này.

Tiếp nối Met Gala 2021, chủ đề năm nay xoay quanh văn hóa Mỹ, với tên gọi "In American: An Anthology of Fashion".

Giống như những năm trước, Met Gala 2022 có thể diễn ra theo lịch trình tương tự, với dàn ngôi sao dự kiến tạo dáng trên những bậc thang mang tính biểu tượng của bảo tàng trước sự kiện.

Met Gala là sự kiện thời trang được đón chờ nhất, quy tụ dàn sao khủng. Ảnh: Vogue.

Sau phần thảm đỏ của buổi tối, những người nổi tiếng và khách mời sẽ vào bên trong bảo tàng. Tại thời điểm đó, Met Gala càng trở nên bí ẩn hơn vì nó chưa bao giờ được tiết lộ chính xác những gì xảy ra bên trong.

Nhà báo Vanessa Friedman của The New York Times chia sẻ khéo léo vào năm 2018, những gì diễn ra bên trong Met Gala là bí mật. Vì mọi người tham dự bị "cấm" đăng lên mạng xã hội về những gì diễn ra sau thảm đỏ.

Theo Vanessa Friedman, phần bắt đầu sau thảm đỏ được đánh dấu bằng đường dây tiếp nhận, nơi khách mời chào những người chủ trì buổi dạ tiệc.

Năm nay, sự kiện đóng vai trò gây quỹ cho Viện Trang phục của bảo tàng, sẽ chứng kiến ​​Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds và Lin-Manuel Miranda làm đồng chủ tịch, trong khi Tom Ford, Adam Mosseri và Anna Wintour vẫn là đồng chủ tịch danh dự.

Đồng chủ tịch danh dự của Met Gala 2021 vẫn trở lại vào năm nay. Ảnh: Insider.

Theo Vogue, cuộc triển lãm năm nay tập trung vào "các nguyên lý của phong cách Mỹ" và tôn vinh "những người hùng vô danh của thiết kế Mỹ". Trong khi Andrew Bolton - người phụ trách chính của Viện Trang phục - cho biết triển lãm sẽ tập trung vào sự phát triển của người Mỹ, bao gồm công việc của những người thợ may và nhà thiết kế.

Andrew Bolton nói rằng một số cái tên được giới thiệu trong triển lãm, chẳng hạn Charles James, Halston và Oscar de la Renta "sẽ rất quen thuộc với các sinh viên ngành thời trang". Tuy nhiên, "rất nhiều cái tên khác thực sự đã bị lãng quên, bị bỏ qua hoặc bị xếp hạng vào phần chú thích của lịch sử thời trang".

"Vì vậy, một trong những mục đích chính của triển lãm là làm nổi bật tài năng và sự đóng góp của những cá nhân này, nhiều người trong số họ là phụ nữ", ông nói thêm.

Trang phục độc đáo, mới lạ luôn kích thích sự hiếu kỳ của khán giả mỗi dịp Met Gala diễn ra. Ảnh: Marie Claire.

Ngoài thời trang, Met Gala 2022 cũng chứng kiến ​​những "họa tiết điện ảnh" đồng hành cùng triển lãm, vì bảo tàng đã hợp tác với một số đạo diễn điện ảnh như Martin Scorsese, Sofia Coppola và Chloé Zhao.

Sau khi tham quan triển lãm mới nhất của Viện Trang phục, các vị khách được cho là có một giờ cocktail. Theo Friedman, bữa tiệc cocktail được tiếp nối bằng bữa tối, luôn đi kèm các hoạt động giải trí.

Bữa tối của Met Gala 2021 đã trở thành chủ đề tranh cãi vào năm ngoái sau khi người dẫn chương trình lúc đó là Keke Palmer chỉ trích một cách đùa cợt về bữa ăn được phục vụ sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ dẫn chương trình trực tiếp trên Vogue.

Palmer sau đó đã xin lỗi Marcus Samuelsson - đầu bếp nổi tiếng đứng sau thực đơn Met Gala 2021: "Vị giác của mỗi người là khác nhau. Tôi xin lỗi và tôi yêu người đầu bếp này".

Palmer không phải là người nổi tiếng duy nhất phá vỡ quy tắc "không dùng mạng xã hội". Trước đó, Priyanka Chopra đã chia sẻ bức ảnh tự sướng trong nhà vệ sinh của Met Gala 2018, chụp cùng Tiffany Haddish và Karlie Kloss.

Priyanka Chopra đăng tải bức ảnh với Tiffany Haddish và Karlie Kloss từ bên trong Met Gala 2018. Ảnh: Priyanka Chopra.

Đối với những người biểu diễn, một cựu nhân viên của Vogue đã nói với Bustle rằng "mọi khách mời luôn nhảy múa khi buổi biểu diễn diễn ra".

Theo Friedman, Katy Perry đã biểu diễn trong sự kiện này, trong khi Bustle đưa tin Rihanna và The Weeknd cũng biểu diễn trực tiếp tại Met Gala.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng bạn chỉ cần mua vé giá 30.000 USD của Met Gala là có thể tham dự sự kiện độc quyền, câu trả lời là không. Mỗi khách mời đều được Anna Wintour chấp thuận.