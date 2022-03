Điều gì chờ đợi Chelsea khi Abramovich bị trừng phạt?

"The Blues" được cho là đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử đội bóng sau quyết định của chính quyền Anh.

Chiều 10/3 (giờ Hà Nội), chính phủ Anh thông báo trừng phạt 7 doanh nhân người Nga đang có hoạt động kinh doanh tại xứ sương mù. Ông Roman Abramovich, chủ sở hữu đội Chelsea, nằm trong danh sách kể trên.

Chính phủ Anh thông báo đóng băng tất cả tài sản của tỷ phú Abramovich tại Anh, bao gồm cả CLB Chelsea. Ảnh: The Times.

Thế khó của Chelsea

Trong thông cáo báo chí của mình, chính phủ Anh viết: "Chủ sở hữu của CLB Chelsea bị đóng băng tài sản, cấm giao dịch với các cá nhân và doanh nghiệp Anh. Lệnh cấm đi lại và các quyết định trừng phạt giao thông khác cũng được áp dụng".

Với tư cách là tài sản thuộc sở hữu của ông Abramovich, Chelsea phải chịu trừng phạt của chính phủ Anh. Dù "The Blues" vẫn được cấp giấy phép đặc biệt trong lĩnh vực thể thao để vận hành, họ khó giữ vững vị thế của CLB bóng đá hàng đầu xứ sương mù trong thời gian tới.

"Để đảm bảo Chelsea có thể tiếp tục thi đấu và hoạt động, chúng tôi đang cấp giấy phép đặc biệt cho phép CLB sắp xếp mọi việc, trả lương nhân viên và để những người đã mua vé tham dự các trận đấu", chính phủ Anh thông báo.

Chính phủ Anh còn khẳng định: "Mục đích quan trọng nhất của việc này là tước những quyền lợi của ông Abramovich".

Như vậy, Chelsea vẫn được vận hành trong giới hạn nhất định, bao gồm trả lương cho cầu thủ và các nhân viên. Các hoạt động ăn uống trong sân Stamford Bridge vẫn được duy trì, những cổ động viên đã mua vé mùa của CLB vẫn có thể tiếp tục đến sân.

Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng với đội chủ sân Stamford Bridge là họ không được phép tiếp tục bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nhà đương kim vô địch Champions League không thể tiếp tục bán vé, áo đấu hay bất kỳ sản phẩm thương mại nào khác cho người hâm mộ.

Chelsea cũng không thể ký hợp đồng với cầu thủ mới hay chuyển nhượng cầu thủ cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền. Nghiêm trọng hơn, chính quyền Anh thông báo đội bóng thành London chỉ được tiêu tối đa 20.000 bảng cho các chi phí trước mỗi trận đấu trên sân khách.

Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea gặp vô vàn khó khăn trong việc di chuyển, thuê khách sạn, dịch vụ an ninh hay cung cấp thực phẩm cho đội bóng. Ông Hugo Scheckter, nhà quản lý thể thao người Anh, khẳng định đội bóng ở Premier League tiêu tốn trung bình khoảng 30.000 bảng cho một trận đấu trên sân khách. Với đội bóng lớn như Chelsea, chi phí cho các chuyến làm khách trên sân đối thủ có thể tốn kém hơn con số 30.000 bảng.

"Trận đấu sân khách thông thường của Premier League sẽ có các chi phí từ máy bay, an ninh, thực phẩm, khách sạn...", chuyên gia Scheckter cho biết. "Khi ra nước ngoài thi đấu, tiêu chuẩn về các chuyến bay, xe buýt di chuyển và khách sạn chắc chắn giảm đáng kể. Điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn lên đội bóng".

HLV Thomas Tuchel có thể chia tay Chelsea khi tình hình tài chính và vị thế của CLB đi xuống. Ảnh: Reuters.

Tương lai bấp bênh

Chelsea vẫn có thể nhận tiền từ các hợp đồng tài trợ hay bản quyền truyền hình Premier League hiện có. Nhưng CLB chỉ được sử dụng một phần tiền nhỏ để trả lương cho nhân viên và vận hành. Tất cả số tiền còn lại sẽ bị chính phủ Anh đóng băng để không ai có thể rút nó khỏi Chelsea.

Chính phủ Anh khẳng định Chelsea vẫn được phép thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày 10/3. "The Blues" có thể nhận các cầu thủ họ cho mượn vào cuối mùa, cũng như tiếp tục thanh toán các khoản mua cầu thủ đã ký với những CLB trước đây.

Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi từ giờ đến cuối mùa, Chelsea sẽ không thể mua sắm hay bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Đội bóng cũng chắc chắn phải chia tay Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Andreas Christensen, 3 trụ cột sẽ hết hạn hợp đồng với "The Blues" vào tháng 6/2022.

Nói với Get French Football News, đại diện một cầu thủ Chelsea tỏ ra ngao ngán trước thông tin Abramovich bị trừng phạt. Người này cho rằng hậu quả của vụ việc sẽ khiến thân chủ "bị mắc kẹt" ở sân Stamford Bridge.

Truyền thông Anh khẳng định Chelsea nhiều khả năng đổi chủ trong thời gian tới, nếu nhận được giấy phép từ chính quyền. Tuy nhiên, tỷ phú Abramovich được cho là không thể nhận đồng nào từ việc bán CLB.

Vấn đề ở đây là liệu ông Abramovich can thiệp thế nào trong thương vụ đổi chủ của Chelsea. Fordstam Ltd, công ty mẹ của Chelsea, vẫn đang cho "The Blues" vay số tiền lên tới 1,5 tỷ bảng.

Trước đó, truyền thông Anh tiết lộ tỷ phú Abramovich nhận ít nhất 10 lời đề nghị mua lại Chelsea từ các đối tác. Doanh nhân người Nga được cho là sẵn sàng bán CLB ở mức giá 2,5 tỷ bảng ( 3,3 tỷ USD ).

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Chelsea. Nếu chính phủ Anh không có những động thái khác trong thời gian tới, vị thế của đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn đi xuống.

Chia sẻ với Zing, HLV Steve Darby, người đang sinh sống tại Liverpool (Anh), cho rằng Chelsea sẽ không thể biến mất trên bản đồ bóng đá thế giới dù cho chủ sở hữu của họ bị trừng phạt. Thế nhưng, họ có nguy cơ lớn mất nhiều cầu thủ giỏi.

Ông Darby cũng nhấn mạnh thêm Roman Abramovich là chủ sở hữu "đặc biệt" và có lẽ "duy nhất". Tỷ phú người Nga không đòi Chelsea hoàn nợ (lên tới gần 2 tỷ bảng).

Mùa 2021/22, Chelsea vẫn chơi tốt ở Champions League. Họ đánh bại Lille 2-0 ở lượt đi vòng 16 đội. Còn tại Premier League, thầy trò Thomas Tuchel nằm trong nhóm dự Champions League.

Chuyên gia Kaveh Solhekol của Sky News bình luận việc tỷ phú Abramovich bị Anh áp lệnh trừng phạt vì khủng hoảng Ukraine không ảnh hưởng quá nhiều đến Chelsea trong ngắn hạn. Còn về lâu dài, đội bóng thành London đối mặt tương lai bất định.