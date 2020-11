Điều gì chờ đợi bà Melania Trump sau khi rời Nhà Trắng

Cuộc sống của bà Melania Trump sau khi rời khỏi Nhà Trắng được cho sẽ "khác thường" và "khó đoán định" đúng như tính cách của đệ nhất phu nhân.

Khi các hàng thông tấn đưa tin ông Joe Biden đã thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, sự giận dữ của Tổng thống Donald Trump, sự thất vọng, cảnh giác của vợ chồng Ivanka - Jared Kushner là điều dễ nhận thấy.

Tuy nhiên, công chúng gần như không nhận được bất kỳ tin tức nào về đệ nhất phu nhân. Sáng 6/11, bà Melania Trump còn chia sẻ một bài đăng về bệnh viện ở Boston bà từng ghé thăm vào năm ngoái như không hề có điều gì bất thường.

Trong khi đó, Independent dẫn lời cựu quan chức Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman, bà Melania "đang đếm từng phút cho đến khi ông Trump hết nhiệm kỳ để ly hôn".

Đệ nhất phu nhân Melania Trump được biết đến là người kín tiếng.

Tuy nhiên, USA Today cho rằng cuộc sống của bà Melania sau khi rời Nhà Trắng sẽ “khác thường” và “khó đoán định”. Dựa vào những gì diễn ra trong 4 năm qua, chỉ có một điều gần như chắc chắn là đệ nhất phu nhân sẽ không chia sẻ nhiều về dự định của mình.

"Đệ nhất phu nhân được biết đến là người kín tiếng và ít tâm sự. Đằng sau nụ cười đắt giá và vẻ quyến rũ lạnh lùng, có ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra?".

Kế hoạch thời hậu Nhà Trắng

Một số người dự đoán bà Melania sẽ bắt đầu viết hồi ký như các đệ nhất phu nhân khác từng làm sau khi chồng rời nhiệm sở.

Trong tác phẩm đầu tay của mình, bà Melania có thể đáp trả lại những kẻ thù ghét mình giống cách bà Michelle Obama từng kể về việc bị phân biệt chủng tộc trong cuốn sách bán chạy Becoming.

Kate Andersen Brower, một nhà báo và tác giả của những cuốn sách về Nhà Trắng, nói: “Tôi nghĩ bà Melania sẽ quay trở lại lối sống quý bà, nhưng nếu viết một cuốn sách, bà ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền”.

Với sở thích thiết kế, bà Melania còn được dự đoán sẽ âm thầm tham gia xây dựng một thư viện sau khi rời Nhà Trắng.

Còn theo Anita McBride, người từng là chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Laura Bush và hiện điều hành chuỗi hội nghị First Ladies Initiative tại Đại học Mỹ, trước mắt bà Melania sẽ bận rộn với việc trang trí Nhà Trắng cho mùa Giáng sinh cuối cùng của gia đình ở đó.

Bà Melania được cho sẽ viết sách như các đệ nhất phu nhân khác từng làm.

“Sau đó, tôi nghĩ phu nhân sẽ tập trung vào gia đình và vai trò làm mẹ. Giúp con trai Barron thích ứng với việc chuyển đổi môi trường sống rất có thể sẽ là điều quan trọng nhất đối với bà Melania”.

Vợ chồng ông Trump có thể ở lại Washington cho đến khi cậu út Barron hoàn thành chương trình trung học ở ngôi trường hiện tại của mình tại Potomac, Maryland, cách Nhà Trắng hơn 32 km.

Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama cũng từng ở lại Washington sau khi rời Nhà Trắng để hai con gái của họ có thể học xong trường tư thục.

Tuy vậy, McBride không nghĩ rằng bất kỳ ai trong nhà Trump sẽ sống lâu dài ở Washington.

Việc bà Melania đã trực tiếp bỏ phiếu ở Palm Beach (Florida), nơi gia đình ông Trump đã đăng ký bỏ phiếu và cư trú chính thức, có thể là một gợi ý về chỗ ở tương lai của nhà Trump.

Katherine Jellison, giáo sư lịch sử tại Đại học Ohio, nói: “Tôi cho rằng bà Melania sẽ quay trở lại Florida hoặc có thể bà ấy sẽ thuyết phục được chồng mình trở lại New York và tiếp tục cuộc sống mà bà ấy từng có trước khi đến Nhà Trắng”.

Hiện tại, vợ chồng Tổng thống Donald Trump có khá nhiều căn hộ, biệt thự để lựa chọn, bao gồm Trump Tower ở New York, Mar-a-Lago ở Florida, khu Seven Springs ở New York và Trump National Golf Course ở New Jersey.

Barron Trump có thể là mối quan tâm lớn nhất của đệ nhất phu nhân sau khi rời Nhà Trắng.

Dấu ấn của đệ nhất phu nhân

Giống như chồng mình, bà Melania gây ra nhiều tranh cãi ngay từ khi bước chân vào Nhà Trắng. Bà xuất thân là một người mẫu, là đệ nhất phu nhân đầu tiên của Mỹ được sinh ra ở nước ngoài sau 195 năm.

Myra Gutin, giáo sư truyền thông và là nhà sử học đệ nhất phu nhân tại Đại học Rider ở New Jersey, đánh giá Melania Trump là "một đệ nhất phu nhân trung bình".

"Bà ấy hoàn thành các trách nhiệm nghi lễ và đưa ra một dự án dành cho đệ nhất phu nhân. Nhưng bà ấy không phải là một nhà hoạt động và hiếm khi là người đại diện cho tổng thống", Gutin nói.

Sau nhiều lần trì hoãn, cô đã đưa ra sáng kiến cộng đồng đầu tiên với tư cách đệ nhất phu nhân, Be Best, nhằm giúp đỡ trẻ em bằng cách chống lại nạn bắt nạt trực tuyến và lạm dụng thuốc phiện.

"Dù có ý tốt, sáng kiến này chưa gây được tiếng vang đặc biệt", Gutin nói.

Dự án Be Best của bà Melania được nhận xét chưa gây tiếng vang.

Betty Boyd Caroli, tác giả của nhiều cuốn sách liên quan đến Nhà Trắng, bao gồm cả First Ladies, nói rằng bà Melania "không làm được gì đáng kể" trong nhiệm kỳ.

"Thay vì những dự án, hoạt động của mình, bà Melania chỉ được truyền thông quan tâm về thời trang, phong cách cá nhân. Nhưng tôi không chắc ai đó sẽ quan tâm đến những gì bà ấy mặc sau khi rời Nhà Trắng".

Tuy nhiên trái với những gì truyền thông mô tả về một đệ nhất phu nhân lạnh lùng, khó gần, bà Winston Wolkoff, một trong số ít những người bạn thân của bà Melania, đã viết trong cuốn hồi ký Melania and Me: "Melania là người trung thực, giàu tình yêu thương, điềm đạm và rất hài lòng với cuộc sống ẩn dật của mình".

"Bất kể khi nào hành vi của ông Trump khiến người khác nhướng mày, bà ấy đều bình tĩnh nói: 'Tôi biết mình đã kết hôn với ai'".