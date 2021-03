Điều dưỡng - một trong 10 xu thế ngành nghề quan trọng

Trong bối cảnh thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch Covid-19, vai trò của điều dưỡng càng được trân trọng.

Báo cáo “Thực trạng Điều dưỡng Thế giới năm 2020” (The State of the World’s Nursing 2020) của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cái nhìn tổng quan về lực lượng lao động y tế, trong đó ngành điều dưỡng chiếm hơn một nửa số nhân viên y tế toàn cầu. Ngành điều dưỡng cũng được tạp chí Entrepreneur (Mỹ) liệt kê vào một trong 10 xu thế ngành nghề quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, sự gia tăng của dân số thế giới kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao khiến nguồn nhân lực ngành này đang bị thiếu hụt. Đáp ứng nhu cầu đó, Đại học VinUni (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã xây dựng “Chương trình đào tạo điều dưỡng” với nền tảng đào tạo chất lượng cho sinh viên.

Môi trường đào tạo chất lượng

“Liệu gấp chăn ga giường có phải là tất cả những gì được học khi là một sinh viên điều dưỡng hay không?”, chia sẻ của Ngọc Trân (sinh viên năm nhất chương trình Cử nhân điều dưỡng Trường Đại học VinUni) trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trân cho biết để theo đuổi nghề, cô cần trải qua chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành y học với những tiêu chuẩn giáo dục cao tại VinUni.

Sinh viên VinUni được tiếp nhận chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khác với các chương trình đào tạo điều dưỡng trong nước, chương trình Cử nhân điều dưỡng tại VinUni được đồng phát triển bởi trường điều dưỡng nổi bật thế giới - Đại học Pennsylvania.

“Chúng tôi kỳ vọng đào tạo những điều dưỡng viên không chỉ giỏi về thực hành lâm sàng mà còn có khả năng triển khai các dịch vụ chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần, xã hội. Điều này các nước tiên tiến đã tiến hành rất tốt”, TS Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc chương trình đào tạo Cử nhân điều dưỡng, Đại học VinUni nói.

TS Long cũng cho biết, với ngành học Điều dưỡng nói riêng và Khoa học sức khỏe nói chung, dù kiến thức của y học thế giới liên tục cập nhật trong giáo trình nhưng vẫn chưa đủ. Các sinh viên cần sớm tham gia vào môi trường thực hành đúng nghĩa.

Tại VinUni, học viên được thực hành tại các bệnh viện đạt chuẩn kiểm định JCI của Vinmec. Đồng thời, sinh viên được thực hành tại Trung tâm mô phỏng VinUni - được thiết kế và xây dựng như một bệnh viện với hơn 30 phòng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Học viên được rèn luyện trước khi tới bệnh viện thông qua các công nghệ và phương pháp tiên tiến như xác người được xử lý nhựa hóa (plastination), bàn giải phẫu tương tác, labo y sinh ảo, phòng huấn luyện kỹ năng thông minh...

“Tấm vé” đến các nền y khoa trên thế giới

Hội đồng Y tế Thế giới dự đoán cần thêm 9 triệu điều dưỡng và hộ sinh nếu muốn đạt được độ bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn cầu vào năm 2030. Ngành điều dưỡng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, chiếm hơn một nửa sự thành công trong các ca điều trị. Vì thế, cơ hội việc làm trong và ngoài nước rộng rất mở với sinh viên ngành điều dưỡng.

Điều dưỡng là một trong những ngành nghề có cơ hội công việc rộng mở.

Tại VinUni, sinh viên điều dưỡng nếu đủ điều kiện sẽ được Vinmec tiếp nhận vào làm việc tại môi trường làm việc quốc tế, nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Ngoài ra, chương trình học theo chuẩn kiểm định đào tạo điều dưỡng của Mỹ tại VinUni mở ra cơ hội để sinh viên tiến đến các nền y học trên thế giới. Theo đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân điều dưỡng tại VinUni đủ điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề của Mỹ, Canada và nhiều nước phát triển khác.

Hiện nay, nhiều điều dưỡng tốt nghiệp tại Việt Nam không thể dự thi chứng chỉ hành nghề tại các nước phát triển do chương trình giáo dục chưa được kiểm định theo chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế tại VinUni là một trong những lợi thế lớn, góp phần giúp sinh viên nhận được công việc mong muốn.