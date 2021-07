Điều đáng xấu hổ của Megan Fox

Nữ diễn viên sợ bản thân không thể kiểm soát lời nói, có hành động quá khích ở nơi công cộng, sự kiện lớn.

Ngày 21/7, theo Page Six, trong chương trình Who What Wear, Megan Fox cho biết cô nhiều năm không dám uống rượu. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người thiếu kiềm chế khi sử dụng thức uống có cồn.

Megan Fox gây ấn tượng tại Quả cầu Vàng 2009.

"Tôi thường hiếu chiến và nói những điều không nên khi uống rượu. Sự việc ở thảm đỏ Quả cầu Vàng 2009 là ví dụ điển hình. Tôi không nhớ vì sao bản thân mình lại làm vậy. Tôi gặp nhiều rắc rối từ lúc đó", Megan Fox nói.

Cô không dám nhắc lại quá khứ, yêu cầu MC "tra trên mạng sẽ thấy điều đáng xấu hổ".

Sau khi dự thảm đỏ Quả cầu Vàng 2009, sao phim Transformers ở lại ăn tiệc, ngồi cùng bàn với Blake Lively và ba anh em Jonas Brothers. Nữ diễn viên thừa nhận uống rất nhiều rượu và nói nhiều câu thiếu kiềm chế.

Trong đoạn video phỏng vấn do TMZ thực hiện, Megan Fox cho rằng cô giống như song trùng của diễn viên Alan Alda, đồng thời khẳng định "Tôi là đàn ông".

Megan Fox sau đó thừa nhận rất bất an, chuẩn bị nôn mửa. Sao phim Jennifer's Body tiếp tục nói thèm khát Salma Hayek, ve vãn đàn chị trong lúc đang phỏng vấn.

Megan Fox hiện hẹn hò tình trẻ Machine Gun Kelly.

Nữ diễn viên cũng nói về bạn trai Brian Austin Green (hiện ly hôn sau hơn 10 năm chung sống) trong lúc say: "Brian không muốn hẹn hò cùng tôi. Anh ấy là đàn ông mà. Anh ấy không muốn đến những chương trình thế này".

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire, Megan Fox cho biết cô không sử dụng chất kích thích vì sợ hậu quả khó lường. "Tôi không dùng thuốc, không thích uống rượu. Tôi là người ghét cảm giác bị mất kiểm soát", nữ diễn viên nói.