Điều chuyển trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre sang Phòng CSCĐ

Công an tỉnh Đồng Nai đã điều chuyển trạm trưởng và nhiều cán bộ Trạm CSGT Suối Tre do sai phạm trong quy trình kiểm tra, tuần tra giao thông.

Sáng 12/10, nguồn tin của PV cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc điều động trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm ATTKS giao thông Suối Tre, đến công tác ở Phòng CSCĐ để "phòng ngừa sai phạm". Việc điều động được thực hiện do có vi phạm trong tuần tra cũng như dấu hiệu vi phạm ở Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre.

Trước đó ngày 29/9, 3 tổ trưởng thuộc Trạm CSGT Suối Tre bị Công an tỉnh Đồng Nai kỷ luật bằng việc bố trí về một đơn vị khác do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự ATGT.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định bắt 5 “chim lợn” xe quá tải hoạt động trên các tuyến đường ở Đồng Nai để điều tra hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Nhóm bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Quang Tân, Trương Công Quang, Đặng Văn Út, Nguyễn Đăng Khoa, và Nguyễn Văn Hậu.

Trước đó trong tháng 9, qua trinh sát và thu thập các chứng cứ từ nguồn tin tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với nhóm này. Qua điều tra, bước đầu công an đã xác định Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu móc nối bảo kê cho xe quá tải.

Sau khi nhận tiền, những người này hưởng lợi phần tiền "cò" vài trăm nghìn đồng/xe và chuyển phần còn lại cho Tân. Bước đầu công an xác định Tân nhận tiền rồi can thiệp vào các tổ CSGT đang tuần tra để xin cho xe quá tải đi trót lọt mà không bị xử phạt.