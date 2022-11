Điều chuyển 3 CSGT trong vụ đánh người vi phạm ở Long An

Trước đó, CSGT đã dùng dùi cui đánh tới tấp người đi xe máy, rồi đạp người này té xuống bờ ruộng ven đường.

Diễn biến vụ 2 cảnh sát giao thông (CSGT) dùng dùi cui đánh người vi phạm, giám đốc Công an tỉnh Long An đã ký quyết định chính thức điều động 3 chiến sĩ CSGT có liên quan sang làm nhiệm vụ khác.

Theo đó, trung úy Nguyễn Huỳnh Công Minh và đại úy Nguyễn Văn Chín, thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, được điều về Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An. Người còn lại là đại úy Hà Tấn Phong được điều về Công an huyện Bến Lức, chờ trưởng công an huyện này bố trí nhiệm vụ khác.

Hình ảnh cảnh sát giao thông có hành vi đánh người vi phạm. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, trung úy Nguyễn Huỳnh Công Minh - người trực tiếp dùng dùi cui đánh nam thanh niên đi xe màu đỏ - đã bị kỷ luật giáng cấp từ thượng úy xuống trung úy. Đại úy Hà Tấn Phong nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Đại úy Nguyễn Văn Chín, Tổ trưởng tuần tra CSGT, dù không tham gia truy đuổi, không đánh người vi phạm, cũng chịu trách nhiệm liên đới.

Chiều 31/10, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh 2 người mặc sắc phục CSGT dùng dùi cui đánh tới tấp người đi xe máy rồi đạp người này té xuống bờ ruộng ven đường.

Hành vi này được người dân sống trên đoạn đường này ghi hình và xác nhận xảy ra vào sáng 31/10, tại tỉnh lộ 833, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.