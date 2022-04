Điều chưa từng thấy ở Dương Tử Quỳnh

Theo lời Dương Tử Quỳnh, cô có cơ hội thể hiện nhiều mặt, không đơn thuần là ngôi sao hành động khi nhận lời đóng "Everything Everywhere All at Once".

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí GQ, ngôi sao hành động Dương Tử Quỳnh nói cô có cơ hội thể hiện cho khán giả thấy bản thân là diễn viên đa dạng, có nhiều khả năng khác nhau khi nhận lời tham gia bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Trong phim mới, Dương Tử Quỳnh đóng vai người nhập cư Trung Quốc sở hữu sức mạnh kỳ lạ. Cô vô tình bị cuốn vào cuộc phiêu chống lại thế lực tà ác.

"Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ nó rất đặc biệt. Đây là điều tôi chờ đợi suốt một thời gian dài. Nó cho tôi cơ hội để người hâm mộ, gia đình và bạn bè thấy tôi đa dạng cảm xúc từ hài hước đến buồn bã. Cuối cùng cũng có lúc khán giả thấy tôi làm được mọi thứ", cô nói.

Dương Tử Quỳnh đóng vai vợ Quan Kế Huy - sao nhí đình đám một thời của loạt Indiana Jones - trong Everything Everywhere All at Once. Ảnh: iMDb.

Sao phim Ngọa hổ tàng long nói cô không để cá tính ngoài đời ảnh hưởng đến nhân vật. Song, Dương Tử Quỳnh có cảm giác bản thân có nhiều mối liên hệ với Evelyn của Everything Everywhere All at Once.

"Những gì tôi thấy ở Evelyn là người nhập cư chăm chỉ, cố gắng chứng minh bản thân luôn nỗ lực. Tôi thấy mình rất giống cô ấy, luôn đứng dậy sau những thất bại", nữ diễn viên chia sẻ.

Everything Everywhere All at Once là bộ phim do Daniel Kwan và Daniel Scheinert viết kịch bản và làm đạo diễn. Tác phẩm hành động có điểm đánh giá 97% trên Rotten Tomatoes. Vanity Fair đánh giá phim là ứng cử viên tiềm năng cho giải Oscar.

Variety dự đoán Dương Tử Quỳnh có thể nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn ấn tượng trong bộ phim phiêu lưu, hành động phá cách. Nữ diễn viên được xếp ngang hàng với Cate Blanchett, Danielle Deadwyler và Regina King.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là đả nữ gốc Hoa số một tại Hollywood. Cô được công nhận qua các bộ phim hành động, trong đó có Tomorrow Never Dies (1997) - bộ phim thứ 18 về James Bond.

Cô là một trong số ít sao nữ hiếm hoi tự thực hiện các phân cảnh hành động. Trong Supercop (1992) - bộ phim được đạo diễn Quentin Tarantino nhận xét có các cảnh hành động hoành tráng nhất lịch sử điện ảnh - Dương Tử Quỳnh tự thực hiện cảnh nhảy từ nóc xe tải xuống xe của Thành Long.

Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment Weekly, Dương Tử Quỳnh nói cô suýt chết khi quay cảnh nguy hiểm trên đường cao tốc.