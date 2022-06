Điều chưa biết về Johnny Depp

Sau khi thắng kiện vợ cũ, Johnny Depp bận rộn với chuyến lưu diễn khắp châu Âu cùng tay guitar huyền thoại Jeff Beck.

Hàng nghìn khán giả đội mưa đợi Johnny Depp ngoài tòa án Sau khi phiên xử cuối cùng của vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ đã reo hò khi thấy tài tử bước ra từ cổng tòa án.

Theo The News, nghệ sĩ guitar người Anh Jeff Beck tiết lộ tài năng tiềm ẩn về Johnny Depp trước khi cùng ngôi sao điện ảnh phát hành album mới vào ngày 15/7. Trong tuyên bố chung, hai ngôi sao cho biết album 18 bao gồm 13 ca khúc, chủ yếu là các bản cover từ Beach Boys, Marvin Gaye và Velvet Underground.

Theo nghệ sĩ guitar huyền thoại, tài năng lớn nhất ông biết về Johnny Depp là khả năng sáng tác nghiêm túc và sở thích âm nhạc. Cặp sao biết nhau vào năm 2016. Hiện họ có chuyến lưu diễn ở châu Âu.

Jeff Beck nói về Depp: "Khi chơi cùng Johnny, tôi như trẻ ra vài chục tuổi và cảm thấy được khơi gợi tinh thần trẻ trung. Chúng tôi nói đùa về cảm xúc của nhau ở tuổi 18, vì vậy 18 là tiêu đề của album".

Johnny Depp bận rộn biểu diễn cùng Jeff Beck sau phiên tòa kiện vợ. Ảnh: ET.

Trước đây, Johnny Depp từng hoạt động và lưu diễn trong nhóm Hollywood Vampires cùng Alice Cooper và Joe Perry. Nhưng khi được hợp tác với Beck, nam diễn viên nói đây là điều vinh dự. "Thật vinh hạnh khi được viết nhạc và hát cùng Jeff. Ông là một trong những người vĩ đại của nền âm nhạc, và giờ đây tôi có đủ đặc ân để gọi anh ấy là anh trai của mình".

Trong album mới, có ca khúc mang tên This is a Song for Miss Hedy Lamarr do chính Johnny Depp viết lời. Tuy nhắc về ngôi sao điện ảnh thập niên 1940, nam diễn viên khéo léo lồng ghép về cạm bẫy của sự nổi tiếng.

"Cô ấy bị xóa sổ bởi chính thế giới đưa cô ấy thành ngôi sao. Ánh sáng và sức hấp dẫn của cô ấy bị xé nát vì không dám ước mơ. Cảm giác như giấc mơ và đối mặt giữa sự sống và cái chết", nam diễn viên hát.

Tài tử Cướp biển vùng Caribbean đang đối mặt vụ kiện mới liên quan đến vụ hành hung người. Ảnh: Reuters.

Trong đoạn điệp khúc, Depp cảm thán: "Tôi không tin, không thể tin con người nữa. Thật khó khi không ai nghe mình và nhìn chằm chằm vào lúc chúng ta run lên vì sợ hãi".

Sau khi thắng kiện vợ cũ, Johnny Depp cùng Jeff Beck đi khắp Anh để lưu diễn. Nam diễn viên sau đó quyết định cùng tay guitar huyền thoại phát hành album mới.

Ngày 7/6, Billie Eilish và anh trai Finneas giới thiệu bài hát mới trong lúc đang biểu diễn trên sân khấu ở Manchester, Anh. Ca khúc đề cập đến phiên tòa phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard. "Internet đã trở nên điên cuồng khi theo dõi ngôi sao điện ảnh trong phiên tòa", Eilish tiết lộ một đoạn trong bài hát.