Điều chờ đợi khán giả trong tập cuối 'WandaVision'

Tập cuối "WandaVision" sẽ khép lại ảo mộng hạnh phúc của Wanda tại Westview.

Theo Comicbook, WandaVision đã xây dựng một cốt truyện đồ sộ, với nhiều cú lật ngược tình huống bất ngờ qua 8 tập phim. Series truyền hình đầu tay của Marvel Studios đang bước vào cái kết hoành tráng gói gọn trong tập phim lên sóng ngày 5/3 tới.

Tập 9 của WandaVision sẽ giải quyết nhiều câu hỏi chưa lời đáp còn lại trong series sau khi chân tướng kẻ tạo ra Hex được làm sáng tỏ. Song song, nó còn nhiệm vụ kết nối nhân vật Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) vào bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng như cốt truyện Spider-Man: No Way Home.

Hình ảnh từ tập 9 mới được Disney+ tiết lộ.

Trả lời phỏng vấn Comicbook, đạo diễn Matt Shakman của WandaVision vẫn kín tiếng về nội dung tập 9. Anh nhắc lại một vài câu hỏi nhức nhối chưa lời đáp, cũng như kỳ vọng về tập cuối series ăn khách: "Tôi thực sự hy vọng khán giả sẽ thấy cái kết phim đủ thuyết phục. Bạn biết đấy, chúng tôi đã xác định rõ mình muốn hướng tới điều gì ngay từ khi bắt đầu, và mọi thứ được đưa vào bộ phim sau đó đều nhằm phục vụ kết cục này".

Vị đạo diễn tiếp tục: "Tôi hy vọng khán giả sẽ bất ngờ, nhưng đồng thời cảm thấy kết cục trên màn ảnh là tất yếu... Tôi ghét những câu chuyện bị lật ngược 180 độ vào phút cuối, khiến khán giả ngỡ ngàng: 'Mình đã xem cái quái gì suốt thời gian qua vậy?'

Bạn thấy đó, hung thủ trong tiểu thuyết của Agatha Christie luôn đột ngột xuất hiện vào phút cuối, từ ngóc ngách nào đó ít ai nhận ra. Kiểu kết thúc này dễ khiến bạn tự đặt câu hỏi tại sao mình phải bỏ thời gian đọc cả cuốn sách".

Cái kết của WandaVision sẽ giải quyết gọn ghẽ những vấn đề lớn đặt ra trong 8 tập phim trước nó. Tuy nhiên, kịch bản vẫn sẽ để lại một vài đấu mối sự kiện chờ đợi được làm sáng tỏ trên màn ảnh rộng.

Tập 8 của series đã hé lộ sự thật đằng sau bí ẩn lớn nhất Westview, cũng như danh tính của người hàng xóm hay chuyện Agnes.

"Tôi hy vọng khán giả cảm thấy cả series phim được dày công xây dựng là để dẫn dắt họ tới cái kết này. Tập phim tiếp tục mô tả cách người ta đương đầu với những đớn đau, mất mát và vượt qua nó. Chúng tôi cũng đưa lên màn ảnh một vài nhân vật mới, hoặc chí ít, khai thác những nhân vật cũ ở góc nhìn mới. Giờ ta có hai Vision trên bàn cờ, việc này nghĩa là gì? Đâu mới là Vision thật?", Shakman tiết lộ.

Tập cuối WandaVision được giới thiệu sẽ có thời lượng dài nhất mùa phim, với 50 phút nội dung. Nhưng Shakman chia sẻ anh không nắm chính xác con số này: "Tôi không thể nhớ thời lượng chính xác của nó". Trung bình, mỗi tập WandaVision dài từ 32-47 phút, đã bao gồm đoạn giới thiệu và cảnh mid-credit.